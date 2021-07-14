Больной коронавирусом в тяжелой форме купил паспорт вакцинации

В Минздраве рассказали о случае заболевания коронавирусом пациента, купившего паспорт вакцинации, передает МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Розы Кожаповой, привитые могут заболеть. Однако, по ее словам, во многих случаях привитые люди переносят заболевание в более легкой форме.

«Мы мониторим количество заболевших: среди первой дозы привитых — 1325 случаев заражения, среди лиц привитых второй дозой – 964 случая. Мы также мониторим течение заболевания среди привитых – есть госпитализированные, но многих госпитализируют из-за того, что у них сопутствующий фон достаточно тяжелый», — сказала на брифинге СЦК Роза Кожапова.

Она также сообщила, что один заболевший пациент купил паспорт вакцинации.

«У нас были единичные случаи нахождения в реанимации. В одном из случаев оказалось, что человек на самом деле не был привит, он нарушил законодательство и получил паспорт, о чем он сам признался, когда его состояние стало тяжелым. Сказать о том, что у заболевших привитых заболевание протекает тяжело – это очень редко и низкий показатель», — рассказала руководитель управления Минздрава.