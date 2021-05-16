Более 1000 объектов проверили мониторинговые группы в ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

Мониторинговыми группами города Семей 15 мая проведены проверки по 305 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 298 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 6 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы). Составленных протоколов нет. Взысканных штрафов нет.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. В ходе рейдовых мероприятий нарушений не выявлено.

В Курчатове проведена проверка 28 объектов предпринимательской деятельности, нарушений выявлено не было.

Также мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в г. Курчатов, Аягозском, Урджарском, Абайском, Шемонаихинском, Уланском, Зайсанском и Бескарагайском районах. Нарушений нет.