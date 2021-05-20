Безопасное такси

Таксистам и автоперевозчикам региона разъяснили правила и алгоритм их работы.

Представители Инспекции транспортного контроля по ВКО рассказали предпринимателям о требованиях по соблюдению установленных норм в сфере таксомоторных перевозок. Их встреча прошла в Палате предпринимателей ВКО в формате Zoom. Главной темой для обсуждений стала профилактика коррупционных правонарушений и нарушений в сфере транспорта.

В заседании круглого стола приняли участие представители Инспекции транспортного контроля (ИТК) по ВКО, региональной Палаты предпринимателей и бизнес-сообщества из городов и районов области.

Как отметил заместитель руководителя ИТК по ВКО Абай Абатов, порядок перевозок пассажиров и багажа автомобилями такси определяют Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» и Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

– Для осуществления перевозок такси допускается использование легковых автомобилей серийного производства, имеющих не менее четырех дверей, – пояснил он. – Запрещается использование автотранспортных средств со специальным управлением, в том числе полностью ручным, а также правосторонним рулевым управлением.

Перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси предприниматель обязан направить уведомление в местный исполнительный орган, который ведёт соответствующий реестр. Исключение из реестра осуществляется по заявлению перевозчика.

Перевозчик со своей стороны должен обеспечить единую цветовую гамму и отличительные обозначения автотранспортных средств. Перед началом рейса каждое транспортное средство должно проходить предрейсовый техосмотр, а водители – предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

Представитель отдела контроля на автотранспорте ИТК Марат Исмуханов сделал особый акцент на таких требованиях к перевозчику, как обеспечение своевременной замены такси в случае его неисправности, соблюдения режима труда и отдыха водителей такси, оформления путевой документации, информирования пассажиров о стоимости услуги такси и выдачи квитанций об оплате за поездку по требованию клиента. Кроме того, на каждые 30 такси должно быть не менее одного ТС, приспособленного для перевозки людей с особыми потребностями.

Он также подчеркнул, что нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом согласно части 2 статьи 571 Кодекса РК об административных правонарушениях влечёт штраф. При этом наиболее распространёнными нарушениями являются неподача уведомления о начале деятельности в качестве перевозчика такси, непрохождение предрейсового технического осмотра автотранспортных средств, а также предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителями такси. Нередки случаи отсутствия опознавательных знаков, дублирования регулярных маршрутов, использования автомобилей с правосторонним рулевым управлением и автомобилей, зарегистрированных в иностранном государстве.

– В ходе проведённого транспортного контроля в Усть-Каменогорске был остановлен автомобиль марки «Мазда 323», водитель которого осуществлял перевозку пассажиров в режиме такси без подачи уведомления о начале деятельности в качестве перевозчика такси, – привёл пример Марат Исмуханов. – По факту нарушения был составлен протокол по части 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, материалы дела направлены в суд. На предпринимателя наложен штраф.

Представители Инспекции транспортного контроля призвали предпринимателей и перевозчиков неукоснительно следовать установленным правилам в целях обеспечения безопасности пассажиров и багажа, сохранения жизни и здоровья людей, повышения качества обслуживания, а также во избежание финансовых потерь.

Вместе с тем было отмечено, что в настоящее время на территории Восточно-Казахстанской области нет ни одной специальной площадки транспортного контроля. Штрафные стоянки имеются только в Усть-Каменогорске, Семее, Алтае, Риддере, Курчатове и Зайсане.

Это затрудняет проведение транспортного контроля. Представители ИТК обратились к местным исполнительным органам с просьбой рассмотреть возможность обустройства таких площадок и штрафстоянок в текущем году.

Ерик Абитов

Фото Ануара Тюлюбаева