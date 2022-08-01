В Зайсанском районе пройдут два оперативно-профилактических мероприятия.

На территории Зайсанского района с 21 по 31 июля 2022 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Также с 18 июля по 17 августа здесь пройдёт месячник по безопасности дорожного движения. Мероприятия направлены на соблюдение правопорядка на улицах и в общественных местах, предупреждение и пресечение преступлений.

Также озвучены планы по активизации дальнейшей оперативно-профилактической работы.

Ерик Абитов

Зайсанский район