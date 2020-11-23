Безграничное творчество 

Итоги выставки-конкурса детского творчества «Мой Абай» подвели в Восточно-Казахстанском музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых в Семее.

На суд жюри конкурса было представлено более 70 работ юных художников города, и каждая из них посвящена жизни и творчеству Абая Кунанбайулы.

Как рассказали в музее имени семьи Невзоровых, пандемия КВИ внесла свои коррективы в проведение массовых мероприятий, в том числе и посвящённых 175-летию великого поэта и просветителя. Одним из таких мероприятий стала выставка-конкурс детского творчества «Мой Абай».

– Конкурс прошёл ещё в июне в онлайн-режиме, тогда же были определены победители. А сейчас, со смягчением некоторых ограничительных мер, нам удалось организовать выставку и провести церемонию награждения, – рассказали на своей страничке в соцсетях организаторы конкурса детского творчества.

К участию в конкурсе было заявлено 73 работы школьников Семея, однако на выставку жюри отобрало лишь 20 лучших из них. По словам искусствоведов, самой популярной темой для художественных работ ребят стал образ самого поэта и просветителя.

– Многие изобразили его с книгой в руках, с проникновенным, полным раздумий взглядом, или созерцающим природу, пишущим стихи. Участница конкурса Алсу Амренова написала юного Абая, читающего стихи своей любимой бабушке Зере. Также популярностью пользовалась тема «На земле Абая». На множестве детских работ простирались бескрайние степные просторы, изображались горы, реки, мирные аулы. Нередко пейзаж дополнялся анималистикой, образами лошадей, как, например, у Куралай Нурдан, Айланы Мухамедовой, Амины Толеубек, Балжан Бектуровой, Елизаветы Лавровой и Алуа Кайраткызы, – отметили организаторы творческого конкурса.

Также интересны своими сюжетами творческие работы начинающих художников на тему «На страницах мудрости». Это в основном иллюстрации к стихам и «Словам назидания» Абая Кунанбайулы.

Участники конкурса очень старались, использовали различные техники. Поэтому на конкурс прислали не только живопись или графику, но и немало изделий декоративно-прикладного искусства. Так, Динара Ташкенова представила коллаж из макаронных изделий и круп, а Любовь Кузнецова выполнила портрет поэта из кленовых семян. Газиза Танабек выткала великолепный гобелен, а Дайана Кантаева из подручных средств смастерила макет дома Абая.

Победители конкурса получили дипломы и памятные подарки. В качестве поощрения для каждой возрастной категории были определены разнообразные серии книг о лучших художниках и музеях мира.

Софья Соболевская

Семей

Фото из открытых источников