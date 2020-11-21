Бесценный ресурс 

Важным показателем качества жизни является обеспеченность населения чистой питьевой водой.

В текущем году в области реализуются 139 проектов с объёмом инвестиций – 62,4 млрд тенге. Из них планируется ввод 92 объектов на 20 млрд тенге.

По словам акима области Даниала Ахметова, в целях максимального охвата водоснабжением малонаселённых сельских пунктов проведена установка 51 блочно-модульной станции очистки и раздачи воды на 525 млн тенге. До 2021 года включительно будет установлено порядка 180 таких станций.

С 2015 года объём финансирования строительства и реконструкции объектов водоснабжения увеличился в девять раз. Благодаря этому обеспеченность населения централизованным водоснабжением выросла с 85 до 92,3 процента (рост 7,3 процента), из них среди сельского населения – с 65,1 до 82 процентов (рост 16,9 процента).

– Наша первостепенная задача – до 2024 года обеспечить качественной питьевой водой всё население области, – подчеркнул глава региона.

Бахыт Сарсембаева