Берик Уали: Президент – человек дела

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали дал интервью телеканалу «Хабар 24», как сообщалось на сайте «Казахстанской правды». В ходе беседы с журналистом Ануарбеком Жалелом он ответил на вопросы, затрагивающие самые актуальные темы. Это кампания по вакцинации в Казахстане, реализация концепции «слышащего государства», работа в условиях пандемии, активность Главы государства в информационном поле.

– Берик Уалиевич, мы давно и с нетерпением ждали встречи с Вами. Очень много важных тем, которые хотелось бы обсудить с Вами. Начну, пожалуй, с одного из самых ключевых вопросов к Вам, как к пресс-секретарю Президента. Почему Касым-Жомарт Кемелевич не даёт интервью казахстанским СМИ?

– Я не согласен с тем, что Касым-Жомарт Токаев не даёт интервью отечественным СМИ. Вы сами знаете: он давал интервью газетам «Ана тілі», «Егемен Қазақстан».

Можно сказать, что Президент – человек дела. То есть вместо того, чтобы выступать с многочисленными интервью, много говорить, он уделяет больше внимания делам: даёт поручения, следит за их исполнением.

Люди любят сравнивать Президента с главами других государств. Председатель компартии Китая Си Цзиньпин в прошлом году во время кризиса с коронавирусом обращался к населению с разъяснениями всего пару раз. Мы не слышали, чтобы хоть один гражданин Китая поднимал вопрос о том, что глава страны не даёт интервью или не выступает с разъяснениями.

Часто сравнивают с лидерами западных стран, России. Говорят, что они дают интервью, а наш Президент – нет. Мы независимая страна, у нас должен быть свой путь. Я, как пресс-секретарь, думаю, что Глава государства должен не столько давать интервью, сколько требовать работы от акимов, министров, глав агентств.

Полезнее будет, если Президент будет контролировать работу всех этих руководителей. Если всю работу будет выполнять Глава государства, то может возникнуть вопрос – чем же занимаются акимы и министры?

– Что касается реализации концепции «слышащее государство»… Все мы знаем: Президент очень активно пользуется социальными сетями – через них высказывает свои мысли и идеи, даёт поручения Правительству. Кто ведет аккаунт Президента в Twitter: он сам или, может, кто-то ему помогает?

– Многие думают, что страницы первых руководителей государственных органов ведут помощники или пресс-служба. На самом деле Президент лично пишет в Twitter, даёт поручения и следит за ситуацией. Twitter помогает оперативнее донести информацию до населения.

Например, было много вопросов об использовании государственных символов Казахстана, касающихся того, можно ли вывешивать наш флаг на балконах квартир или стенах частных домов и так далее. Тогда Президент оперативно отреагировал на ситуацию через свой аккаунт в Twitter, дав поручение пересмотреть правила использования государственных символов.

На это также отреагировали депутаты, и на сегодняшний день этот вопрос практически решен.

– Один из важных вопросов, который, пожалуй, сегодня больше всего обсуждается в обществе, – это вакцинация населения от коронавируса. Касым-Жомарт Кемелевич неоднократно заявлял, что вакцинация необходима, и призывал всех к этому.

– Хотел бы обратиться ко всем зрителям и, как неоднократно это делал Глава государства, призвать к вакцинации. Только массовая вакцинация поможет скорее и эффективнее остановить и побороть коронавирусную инфекцию.

Ещё один важный момент, касающийся тех, кто привился и заболел. Я также консультировался с представителями Минздрава, задавал им этот вопрос. По их утверждениям, такие случаи встречаются. И скорее всего, это те люди, у кого в организме могли быть вирусы. А те, кто уже привился, легче переносят заболевание.

Поэтому, конечно, вакцинироваться необходимо, и прежде всего следует опираться на мнения экспертов и специалистов, а не на домыслы и слухи. По данным известного в мире медицинского журнала Lancet, эффективность «Спутник V» составляет 91,6%, в мире доверяют этой вакцине.

В целом планируется в стране прививать порядка 2 миллионов человек ежемесячно. Казахстанская же вакцина должна быть готова в конце апреля. Также ведётся работа по поставкам китайской вакцины.

– Возвращаясь к вопросу о реализации концепции «слышащего государства»… Сейчас в обществе очень много разных мнений об этом. Некоторые говорят, что когда хотят, их слышат, когда не хотят – нет.

– Как говорится, сколько людей, столько мнений. И каждый находит то, что сам хочет услышать. Тот человек, который хочет увидеть работу и её результаты, находит их. А тот, кто заранее выискивает негативные моменты, конечно же, их «найдёт», чтобы потом этим «поделиться».

Концепция «слышащего государства» – это не временный проект, не проект одного дня. Полагаю, что она уже показывает себя в действии. В частности, функционирует Виртуальная приёмная Президента. Это особенно актуально в наше время, когда многие предпочитают обращаться онлайн, не выходя из дома.

В Администрации Президента специально создан Отдел по контролю за рассмотрением обращений, который возглавляет помощник Президента Тамара Дуйсенова. С начала этого года поступило более 8 тысяч обращений. Это показатель доверия населения.

И эти обращения находятся на контроле в Администрации. 44% из них касаются правозащитного блока, например, судебных решений, 21% – по социальному блоку. Все поступающие обращения в зависимости от характера вопроса направляются для рассмотрения в уполномоченные центральные и местные органы, а также в отделы Администрации. Кроме того, с начала этого года отделом принято 396 граждан. Как видите, работа в рамках концепции продолжается.

Кроме того, прорабатывается вопрос введения института онлайн-петиций, разрабатывается законопроект об общественном контроле. Работа в этом направлении будет совершенствоваться.

– По Вашему мнению, концепция на сегодняшний день реализуется достаточно эффективно. Однако мы знаем случаи, когда люди выходили на площади, на митинги, чтобы таким образом донести свои чаяния. Доходят ли эти требования до власти, слышат ли их?

– Президент на заседании Национального совета общественного доверия озвучил необходимость внесения изменений в Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Данный закон не менялся уже более 25 лет за 30-летнюю историю независимого Казахстана. Глава государства инициировал норму об уведомительном принципе организации митингов. Как вы знаете, закон уже принят. И с момента его принятия количество проведённых мирных собраний увеличилось почти в 10 раз, то есть теперь все, кто хочет высказать свою позицию, могут это сделать.

Все заявления, мнения, несомненно, доходят до нас, мониторятся, ведётся соответствующая работа.

– Говоря о НСОД, отмечу, что сегодня среди общественности много негативных высказываний о его деятельности. Говорят, что нет каких-либо ощутимых изменений от их работы, что это просто очередное мероприятие.

– Не соглашусь с таким высказыванием. В рамках НСОД инициируется большое количество законов. В этом направлении помощник Президента Ерлан Карин через свой телеграм-канал и интервью в СМИ постоянно информирует о работе, проводимой советом. Кстати, инициатива о принятии Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» прозвучала именно на заседании НСОД. Вопросы, касающиеся защиты детей от сексуального насилия, также поднимались на заседании НСОД, после чего было ужесточено законодательство в этой сфере.

Или взять земельный вопрос, который волнует всё общество. С учётом ожиданий народа Президент, воспользовавшись своим правом законодательной инициативы, внёс проект закона о запрете продажи и аренды земли иностранцам. На сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента, его планируется обсудить в первой декаде апреля в первом чтении. Всё это – результаты работы НСОД.

– В условиях пандемии практически все мероприятия и встречи проходят в онлайн-режиме. Влияет ли такой формат работы на качество проводимых мероприятий?

– Конечно, любое поручение, независимо от того, дано оно онлайн или офлайн, необходимо исполнить. Президент хорошо знает, что происходит в обществе, реагирует на ситуацию, в том числе через свой Twitter.

К примеру, проблема вырубки деревьев в Алматы перед торговым домом. Тогда Глава государства поручил мне, как пресс-секретарю, донести до общества его позицию. Правительством была проведена соответствующая работа. Граждане увидели, что эта проблема беспокоит Главу государства. Или ситуация с озером Кобейтуз, которая тоже вызвала широкий резонанс. Президент отреагировал, дал конкретное поручение, были приняты меры.

Поручения, которые Глава государства даёт Правительству, госорганам, акиматам, находятся на контроле Администрации Президента. По поручению руководителя Администрации Ерлана Кошанова создана специальная мониторинговая группа по контролю и реализации социально значимых поручений Главы государства, состоящая из руководителей отделов Администрации. Они ведут мониторинг реализации каждого поручения Президента министерствами, акиматами.

Запущена специальная рубрика «Сказано – сделано», которая демонстрирует исполнение поручений для общественности. На днях я опубликовал информацию о реализации поручения Президента по программе «Аңсаған сәби» в Послании 2020 года.

Во исполнение данного поручения с 2021 года число квот на ЭКО увеличено в 7 раз – до 7 тысяч в год. Благодаря этому много людей смогут реализовать свою мечту иметь детей. Это наглядный пример исполнения поручения Главы государства.