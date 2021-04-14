Берегите здоровье, носите маски

Ежедневные рейды мониторинговых групп по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований продолжаются в Восточном Казахстане.

В Семее 13 апреля мониторинговые группы проверили 328 объектов предпринимательства, в том числе 310 объектов, входящих в «тепловую карту». В ходе рейдов выявлено 11 нарушений масочного режима, составлено пять протоколов на сумму 510 475 тенге и взыскано три штрафа на сумму 758 420 тенге.

Три нарушения было зарегистрировано в районе Алтай, где мониторинговая группа посетила с проверками 143 объекта.