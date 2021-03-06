Бата народного поэта

Выставка под названием «Шыңғыстаудың шежірелі абызы» открылась в Государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Борили» в рамках празднования двух юбилейных дат: 30-летия Независимости Республики Казахстан и 120-летия со дня рождения поэта и композитора Шакира Абенулы.

Уже в 15 лет юный Шакир впервые опубликовал своё стихотворение в журнале «Айкап». Это было в 1916 году, но лишь 20 лет спустя его стихотворные произведения стали регулярно публиковаться в периодической печати. В эти годы он близко общался с Сакеном Сейфуллиным, Ильясом Джансугуровым и Беимбетом Майлиным. В 1937 году в журнале «Әдебиет және искусство» была опубликована его поэма «Козы Корпеш – Баян Сулу», которая принесла ему всенародную славу.

Но долго быть на пике популярности последователю абайской школы поэтического искусства не пришлось. В том же 1937 году его объявили врагом народа, и, чтобы избежать ареста, поэт был вынужден скрыться в соседней Киргизии.

Переждав там бурю поголовных арестов, он вернулся в 1939 году в Алма-Ату и занялся собирательством литературного наследия таких прославленных казахских акынов, как Жанак, Сабырбай, Тубек, Дулат и Байкокше. Параллельно Шакир Абенулы сочинял собственную музыку, песни, исполнял кюи. В 1940–1941 годах он работал литературным секретарём Жамбыла и снова был ложно обвинён в шпионаже и заключён в семипалатинскую тюрьму.

В начале Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. В ходе кровопролитной Сталинградской битвы был ранен и вынужден вернуться на родину. За проявленные мужество и отвагу Шакир Абенулы был награждён орденом Отечественной войны, который также был представлен на выставке. Кстати, на выставке в одной из витрин можно увидеть старенький аккордеон. Этот инструмент казахский поэт привёз домой с фронта.

Однако в 1945 году народный поэт и композитор, оставшийся преданным своим принципам и идеалам, в третий раз подвергся политическим репрессиям. Он был осуждён и на 10 лет сослан в Сибирь. Только в 1955 году его освободили из заключения, а реабилитировали и того позже – в 1961 году.

По словам заместителя директора Государственного музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» Мейрамгуль Кайрамбаевой, с 2003 года музей ведёт кропотливую работу по сбору и хранению материалов, связанных с жизнью и творчеством Шакира Абенулы. Дом-музей поэта в селе Кундызды Абайского района, открытый в 2003 году, сегодня стал одним из отделов музея Абая.

– В год 30-летнего юбилея Независимости и 120-летия поэта и композитора мы решили полностью обновить музейную экспозицию, посвящённую Шакиру Абенулы. В настоящее время в доме-музее в селе Кундызды ведутся ремонтные работы. А музейные работники подготовили новую тематическую выставку, которая открыла серию юбилейных мероприятий, – отметила Мейрамгуль Кайрамбаева.

На выставке представлены ценные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством поэта, хранящиеся в музее Абая, произведения, отражающие личность и познание поэта, его песенное наследие, предметы прикладного искусства, свидетельствующие о том, что этот человек был талантливым в самых разных областях литературы и искусства. Он писал стихотворения и поэмы, был композитором-песенником, прекрасно играл на аккордеоне и домбре, был отличным ремесленником, способным собственноручно изготовить музыкальный инструмент.

Шакир Абенов — представитель абайской литературной школы советского периода. На основе исторических событий XIX века он написал поэмы «Кейпін батыр» (1939), «Таңшебер-Жапал» (1962), «Ортақ Арал» (1968), «Қорқыт қобызы», «Пәрмен» («Мощь»), «Патша мен байғыз» («Царь и бедняк»), «Алданған қыз» («Обманутая девушка»), «Ана махаббаты» («Материнская любовь»), «Тоқтамыс батыр». В 1980 и 1985 годах были напечатаны сборники его жыров «Шыңғыстау» и «Шыңғыстау сазы», а в 1991 вышел в свет сборник эпосов «Дастандар» (Эпосы, 1991). Импровизаторское скусство Абенова проявилось в его вдохновенных выступлениях в айтысах. Его состязание с Танирбергеном Амреновым в 1968 году было опубликовано в сборнике «Айтыс». Как композитор-песенник, Шакир Абенулы написал свыше 20 песен и кюев, среди которых «Алтай аруы» («Алтайская прелестница»), «Сары жұлдыз» («Жёлтая звезда») и другие музыкальные произведения.

В своих литературных и музыкальных произведениях автор поднимал такие актуальные для его времени темы, как гражданская война, советизация аулов, установление женского равноправия, коллективизация, борьба с неграмотностью.

– Природный талант Шакира Абенулы подпитывался фольклорными традициями, образцами письменной литературы, классическим наследием Абая. Он считал себя одним из самых преданных последователей великого философа, считая стиль его стихотворного наследия верхом совершенства, к которому должен стремиться любой казахский поэт. Кроме того, Шакир Абенов был знатоком народной литературы. Он писал, опираясь на наследие своего народа. Неудивительно, что в историю он вошел как народный поэт и композитор, – отметила Мейрамгуль Кайрамбаева.

Специалисты Государственного музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» готовят к публикации двухтомник произведений Шакира Абенулы. В него войдут рукописи, хранящиеся в фондах музея.

Впрочем, говоря о Шакире Абенулы, стоит вспомнить ещё и о том, что именно он в декабре 1991 года благословил Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, пожелав молодой независимой республике и её признанному лидеру процветания и больших успехов.

В мае выставка, посвящённая Шакиру Абенулы, будет радовать жителей и гостей Нур-Султана, расположившись в одном из залов Национального музея. А затем она займёт почётное место в основной музейной экспозиции в доме-музее поэта в селе Кундызды Абайского района.

Софья Соболевская

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