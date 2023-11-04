Банкрот, ещё банкрот

В Казахстане расширятся возможности применения процедуры банкротства.

Пока не все должники могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся законодательных ограничений. В настоящее время министерство финансов готовит законодательные изменения. Об этом сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Ержан Биржанов.

По его словам, в числе законодательных изменений – расширение перечня финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство; освобождение гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства; снятие запрета на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платёжеспособности.

– Все изменения позволят защитить права и увеличить возможности физических лиц. Сможем даже принимать в этот процесс заявления других граждан. Ранее возвращённые заявления могут быть пересмотрены в течение шести месяцев. Поэтому после законодательных изменений можно будет вновь обратиться, – сообщил вице-министр финансов.

Артём Захаров