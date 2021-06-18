Аягоз на перекрёстке девяти дорог

Это самое популярное образное выражение, когда обычно разговор заходит об Аягозском районе и непосредственно о самом городе, дающем название огромному степному краю. В самом деле, тут в мощный и тугой узел переплетаются очень многие земные пути.

Возможно, одним из главных местных символов ещё можно назвать старинный локомотив, установленный в роли памятника у городского железнодорожного вокзала. Поскольку с давних пор стальная магистраль превратилась в движущую силу местной экономики, играя важную роль.

Помните, как звучат энергичные и чеканные строки из романа «Буранный полустанок» («И дольше века длится день») незабвенного и почитаемого Чингиза Айтматова? «Поезда в этих краях шли с востока на запад, с запада на восток, а посредине лежали равнинные степи Сары озеки». Написано совсем о других, но кажется, что о нас с вами. Сколько раз, пролетая транзитными рейсами поездов, что ритмично стучат вагонными колёсами на стыках рельсов, мимо степного городка, мы ещё не предполагали о многом. В частности, что по воле судьбы и долгу профессии нам придётся не раз возвращаться в эти благословенные края. Более подробно, пристально и неспешно знакомиться тут с жизнью местного населения, его историей, культурой, где основное место занимает его величество труд. Именно от главного дела в жизни человека зависит его настроение, благополучие, независимо от того, где по географическому признаку он находится и живёт.

Отсюда как из родного гнезда вылетели, «оперились» многие известные журналисты и писатели, работающие в настоящее время в ведущих печатных изданиях, а также на телевидении, радио, в издательствах, творческих студиях. Их имена на слуху на протяжении долгих десятилетий, как и современных акынов-айтыскеров, певцов-композиторов, оперных певцов и певиц, задающих тон на большой сцене.

Основными отраслями экономики Аягозского района являются животноводство, сфера транспорта, торговли и разнообразных услуг. Однако в новейшей истории степи происходят кардинальные изменения. Полностью меняется структура местной экономики, о чём расскажем чуть ниже.

В одном из выступлений аким области обозначил, что в перспективе будут смонтированы две ветровые станции по выработке энергии в целях использования сил природы. И надо сказать, что зелёная экономика с энергетикой в ВКО вовсе не миф. Солнечные батареи исправно дают энергию в соседнем Жарминском районе.

Мы не однажды встречались с сотрудниками акимата Аягозского района, которые рассказывали об успешном применении солнечной энергии на отгонных участках. При помощи умных панелей получают энергию, выкачивают из скважин воду насосами, подключают бытовые приборы, увеличивают поголовье скота, заводят его новые породы. Такие проекты улучшают здесь качество жизни населения.

Растениеводство тоже не остаётся в позиции бедного родственника. Развитие животноводства требует прочной кормовой базы, выращивания зерна и трав там, где можно и нужно по баллу бонитета. Помогают субсидии, выручает лизинг сельхозтехники, поддерживая крестьян и фермеров.

Главная новость в том, что район неуклонно обретает промышленные контуры. У посёлка Актогай создаётся и уже действует один из крупнейших в мировом масштабе комплексов по добыче медной руды. Это обеспечивает так называемый мультипликативный эффект, возрождает край. Нельзя обойти вниманием деятельность ряда предприятий по добыче золота, дислоцированных в степных просторах.

Есть потенциал в развитии производства различных строительных материалов, особенно популярных смесей разной степени готовности для отделки жилых квартир. В сфере промышленного и жилищного строительства также заметны определённые сдвиги. Они влияют на облик как города Аягоза, так и населённых пунктов, сельских округов. Из окон поезда или авто часто можно видеть современные жилые дома или особняки, отделанные декоративными видами кирпича и других материалов, популярных ныне.

Ещё не так давно в результате стихийного бедствия и разлива местной реки в районном центре лишилась крова часть аягозцев. Однако они вовсе не остались наедине со своим горем. При поддержке Правительства РК и акимата ВКО за считанные месяцы пострадавшие получили другое жильё, а уцелевшие дома отремонтировали компании региона. В очередной раз казахстанцы проявили свою сплочённость.

Также стоит помнить, что неподалёку от упомянутых мест тоже в наши дни протянулась нитка газопровода из западных регионов РК в сторону соседнего государства. В активной фазе реализации находится проект по ремонту и модернизации автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Алматы, которая связывает южные и восточные регионы. Транспортная артерия проходит через Аягозский район и имеет важное значение наряду с транссибирской стальной магистралью для развития экономики, торговли, туризма.

По поручению руководства Восточного Казахстана не так давно произведён ремонт автодороги из Аягозского района в направлении Тарбагатайского района, напрямую тесно связывающей две обширные сельские территории. В своеобразной «расшивке узких мест», совершенствовании и оптимизации транспортных схем кроется большой смысл и очевидная экономическая выгода, социальный эффект.

На перепутье множества дорог хочется ещё сказать о следующем. Здесь также есть кратчайший автомобильный выход в сторону Караганды, центральной части страны. А ещё пролегает прямой курс в направлении того самого Абайского района, называемого духовной святыней ВКО.

Близость к родникам поэзии, литературы, музыки и устного импровизированного творчества – айтысов нашло отражение на одной из городских улиц Аягоза. Вместе с коллегами из региональных и республиканских СМИ мы как-то побывали в особо ничем не приметном доме. Далее выяснилось, что в нём однажды останавливался классик казахской и мировой литературы Мухтар Омарханович Ауэзов. Его перу принадлежит энциклопедический труд о великом земляке, роман «Путь Абая». Добавим, что 175-летие Абая Кунанбайулы достойно отмечалось в масштабах Восточного Казахстана и всех регионов республики. Тогда мы встретились и переговорили с нынешними хозяевами дома, бережно хранящими память об удивительном госте.

Что касается литературы, поэзии, творчества, то здесь вспоминаются произведения известного писателя Востока Оралхана Бокея, высоко ценившего наследие творческой личности аягозской степи Дулата Бабатайулы. В качестве эпиграфа к одной из своих повестей использовал яркие и образные поэтические строки того незаурядного таланта.

В последние годы в центральном парке Аягоза также появилось ещё одно знаковое место, настоящая реликвия, отражающая глубокий духовно-культурный пласт района. Это композиция, посвящённая Козы-Корпеш и Баян-Сулу, которых называют символами любви в Великой степи. В невольной и негласной перекличке старинного и нового, а также прогрессивного и консервативного в позитивном смысле слова основаны сегодняшний день и вся жизнь. И одно другому не мешает, подпитывая и поддерживая друг друга, обеспечивая преемственность поколений аягозцев.

Приходилось читать письменные свидетельства о том, как мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Сулу в самом сердце степи посещала не менее известная и великая личность в знаковые периоды истории Казахстана – Шокан Валиханов. Летопись отводит ему роль проницательного человека, что запечатлел на бумаге устную легенду со слов сказителей.

Насколько живы сейчас в народе предания о степных батырах, защищавших край родной от врагов? Эстафету героев степи продолжают их сегодняшние потомки. Стало неоспоримой истиной, что в строю лучших бойцов, воинов обязательно присутствуют представители Аягоза. Можно о том судить по результатам армейской команды Казахстана в международном танковом биатлоне. Экипажи танкистов неизменно входят в число призёров в ратном состязании лучших команд России, Китая, а также других стран мира.

Сильны здесь и спортивные традиции. Развиты бокс, борьба, многие другие виды спорта. Проводятся турниры по боксу в прекрасно оборудованных залах и на рингах, что созданы при помощи известных уроженцев района. Совсем недавно воспитанники районной спортивной школы вновь добились отличных успехов в составе сборной Казахстана по футзалу на международной арене. «Рудный Алтай» уже уделял заметное место на газетной полосе этому событию.

Как ни странно, в число наиболее памятных поездок в Аягозский район можно отнести командировку в далёком по нынешним меркам 2004 году. Из последующих строк вы, возможно, поймёте и оцените, почему это так выходит.

Именно в том достопамятном году в районе появился на свет долгожданный 16-миллионный житель Казахстана. Весть мгновенно облетела всю республику. Тогда только самый ленивый и нерасторопный, наверное, не говорил об историческом событии. Шутка ли, если население страны перевалило очередной миллионный рубеж в численности, а миссия войти в летопись века выпала на долю Аягоза?! И в этом тоже видится большой смысл, великий знак. Быть и оставаться дальше степному району на перекрестке девяти дорог в тесной связи со всеми регионами республики!

Таир Сапаргалиев

Фото из архива автора

Аягозский район