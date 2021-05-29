Ashyq открыт для других платформ

Об интеграции систем рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

– Первое, на чём хотел бы акцентировать внимание – сервис с недавних пор является собственностью государства. Подписаны документы с создателем приложения Виталием Пустовойтенко, теперь оно перешло в зону ответственности АО «НИТ». Переживать о персональных данных не стоит – все серверы Ashyq находятся в контуре государственного серверного центра АО «НИТ». Второе – я уже дал поручение реализовать функционал в eGovMobile, – сообщил Б. Мусин.

Министр подчеркнул, что Ashyq открыт и для других платформ.

– Любой сторонний сервис будет проходить проверку на безопасность, эту проверку проходили все сервисы без исключения, которые сейчас предоставляют госуслуги. Со всего рынка Aitu первым выслал две недели назад официальное предложение, а так как мы изначально поставили себе цель упразднить монополию государства на госсервисы, воспринимаем положительно все предложения по выводу сервисов на сторонние платформы. У нас с ними подписано соглашение, запрещающее использовать какие-либо данные в рамках сотрудничества. Замечание на то, что Aitu должны добавить это в своё пользовательское соглашение разработчики приняли, изменяют, – отметил министр.

Ведомство ведёт переговоры с Kaspi и Halyk, предлагая реализовать функционал и на их платформах.

– Предварительно коллеги приняли идею, понимая важность проекта Ashyq для бизнеса – их клиентов. Обо всех новых платформах и сервисах в рамках развития Ashyq АО «НИТ» сообщит дополнительно. Уже есть одно изменение, которое реализовали быстро. Оно касается идентификации личности. Поднимался вопрос, что человек имеющий «красный» статус, может ввести не свой ИИН и пройти в места скопления людей. Так вот, если человек не зарегистрирован у нас в базе мобильных граждан, он не сможет никуда зайти. Поэтому, лучше сразу скачать приложение eGovMobile и пройти регистрацию. Те, кто не скачал Ashyq, или, если у кого-то «кнопочный» телефон, могут просто продиктовать свой ИИН, показав удостоверение личности, для того чтоб в заведении могли внести его в систему и проверить статус, – посоветовал министр.

Напомним, благодаря проекту Ashyq открыты сотни заведений в стране, тысячи людей вернулись на рабочие места.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан