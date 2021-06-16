Альма-матер будущих чемпионов

В одном из крупных населённых пунктов Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района после проведённого ремонта торжественно открыли физкультурно-спортивный комплекс.

В селе Сугатовка проживает более тысячи человек. Населению создают все условия для комфортного проживания. Большое внимание уделяется развитию массового спорта. Поэтому радостной новостью для всех сельчан стало открытие после ремонта спортивного комплекса.

Ранее на месте спортивного объекта располагалась школа-интернат. В 2002 году было принято решение построить здесь спорткомплекс. Возводили его в течение двух лет. Примечательно, что долгое время объектом владел глава крестьянского хозяйства ТОО «Заря» Газыбек Кажаканов, который на свои средства содержал спорткомплекс в течение 13 лет. Здесь тренировались и оттачивали своё мастерство такие выдающиеся спортсмены, как легкоатлет Артур Гафнер, который неоднократно становился победителем республиканских и международных соревнований по метанию копья, на данный момент у него 28 золотых медалей. Из этих стен вышли бронзовый призёр чемпионата Казахстана среди юниоров в метании молота, серебряный призёр международных соревнований команд стран Центральной Азии по лёгкой атлетике Константин Скрынник, кандидат в мастера спорта, который имеет чёрный пояс по карате-до, Максим Васильев.

В 2017 году Газыбек Кажаканов передал на безвозмездной основе спорткомплекс в государственную собственность. После чего, благодаря инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым программе «Дорожная карта занятости», в прошлом году начался ремонт объекта. Было выделено 25 млн тенге на частичную замену кровли, ремонт второго этажа, полную замену оконных блоков, косметический ремонт внутри здания. Сейчас современные возможности комплекса можно смело назвать началом нового этапа развития физической культуры в Вавилонском сельском округе и в целом в Шемонаихинском районе.

В обновлённом спортивном комплексе оборудованы кабинет медика, раздевалки для мальчиков и девочек, тренерская комната, столовая, комната отдыха.

Как рассказал руководитель отдела физической культуры и спорта Шемонаихинского района Ришат Ахметов, здесь же будут проходить учебно-тренировочные сборы перед республиканскими и областными соревнованиями для всех спортсменов района. Для проживания подготовлено 24 койко-места.

В целом в спортивном комплексе будут действовать секции по таким направлениям, как футбол, волейбол, баскетбол, казах куреси, настольный теннис, шахматы, шашки, тогызкумалак.

Примечательно, что в Сугатовском комплексе также открыли кружок по бальным танцам и акробатической гимнастике, руководителем которого является специально приехавшая в село тренер из Алматы. Кроме того, здесь оборудован тренажёрный зал.

При этом Газыбек Кажаканов не остался в стороне и помог родному спорткомплексу, оснастил все залы необходимым инвентарём и мебелью.

– Спорт играет важную роль в жизни каждого человека. Только здоровый человек может достигнуть определённых успехов в бизнесе. В нашем селе развитию физического спорта всегда оказывалось большое внимание. У нас всегда была сильная мужская команда по волейболу, сильные легкоатлеты. В нашем детстве не было подобных спортивных комплексов, но, тем не менее, мы все занимались спортом, – отметил Газыбек Кабдуалиевич. – Думаю, что из этого спорткомплекса выйдут будущие чемпионы. И в целом обновлённый комплекс станет отличной возможностью для жителей сёл Сугатовка, Горкуново, Конюхово регулярно заниматься спортом.

На торжественном открытии объекта сельчан поздравил аким Шемонаихинского района Григорий Акулов. Он подчеркнул, что в районе для занятия физической культурой и поддержки массового спорта функционируют 117 спортивных сооружений, в том числе стадионы, спортивные залы, лыжные базы, стрелковый тир, футбольные и мини-футбольные поля, хоккейные коробки, спортивные комплексы.

– У нас развито более 40 видов спорта. Наиболее популярные – футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, вольная борьба, дзюдо, лёгкая атлетика. Символично, что этот комплекс открыт в преддверии 30-летия Независимости Казахстана. Ведь здоровый образ жизни, развитие спорта – приоритетные задачи государственной политики, – отметил Григорий Акулов.

В честь открытия спорткомплекса состоялись соревнования по волейболу среди женских команд. Специальным гостем на игре и на презентации обновлённого объекта стала казахстанская волейболистка, игрок сборной Казахстана и волейбольного клуба «Алтай» Сана Анаркулова. Спортсменка поблагодарила акимат Шемонаихинского района и сельского округа за создание условий для развития массового спорта.

– Важно уделять этому внимание, потому что дети и юные спортсмены должны заниматься физической культурой в комфортных условиях. Желаю вам процветания и успехов. Пусть здесь воспитываются настоящие чемпионы, – сказала Сана Анаркулова.

В завершение именитая волейболистка подарила юным спортсменам мячи со своим автографом.

Дарья Антон

Фото Ануара Тюлюбаева

Шемонаихинский район