Алихан Смаилов: «Важно, чтобы предстоящий отопительный сезон прошёл должным образом»

Восточно-Казахстанскую область посетил с рабочей поездкой Премьер-министр РК Алихан Смаилов. В ходе неё он ознакомился с деятельностью ряда крупных предприятий и ходом строительства социальных объектов. Также главе Правительства рассказали о готовности региона к отопительному сезону.

Алихан Смаилов побывал на Риддер ТЭЦ, где близятся к завершению масштабные ремонтные работы. Напомним, в прошлом году на станции произошло несколько аварийных ситуаций, в результате которых возникли проблемы с теплоснабжением города, где проживают около 60 тысяч человек.

– На сегодняшний день на Риддер ТЭЦ отремонтированы тракт подачи топлива, трансформаторы связи, мазутная станция, турбогенератор. Проведены замена кровли и установка окон в котельных и турбинных цехах. Завершается ремонт части главного корпуса теплоисточника, багерной насосной станции, электродвигателей, системы вентиляции, подъездных путей, – сказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бакытжан Байахметов.

Всего на ТЭЦ установлено шесть котлоагрегатов, сейчас в системе полностью функционируют котлы №1 и №3 среднего давления, котёл №2 будет запущен в ближайшие дни. Ремонт оставшихся трёх котлоагрегатов высокого давления должен быть завершён к середине ноября. В городе началась подача тепла. Сейчас на ТЭЦ имеются 340 тонн мазута, 12,5 тысяч тонн угля, вагоны с твёрдым топливом продолжают поступать.

– Бывшие владельцы Риддер ТЭЦ не вкладывали средства в модернизацию и улучшение станции. Всё это привело к тому, что предприятие оказалось в плачевном состоянии. Поэтому процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность нужно ускорить. Мы были вынуждены выделить из республиканского бюджета порядка 8,4 млрд тенге. Акимат области выделил более 500 млн тенге. На эти деньги всё это время безостановочно велись ремонтные работы. Важно, чтобы они были завершены своевременно, и предстоящий отопительный сезон прошёл должным образом. Это нужно контролировать круглосуточно, – сказал Алихан Смаилов.

В целом, отставания от утверждённого графика в ремонте Риддер ТЭЦ нет. В ходе масштабной реконструкции была практически полностью обновлена теплоцентраль. Сейчас ремонтные работы завершены на 89 процентов. На объекте в три смены трудятся работники 16 подрядных организаций, ТОО «Казцинк» и АО «Усть-Каменогорские тепловые сети». Кроме того, в Риддере отремонтировано 2,5 км и проложено 4,5 км новых тепловых сетей.

Главе правительства также доложили о готовности региона к предстоящему отопительному сезону. В частности, на сегодняшний день сети тепло- и водоснабжения, социальные объекты, многоэтажки имеют стопроцентный уровень готовности. На УК ТЭЦ этот показатель достиг 91%, на Согринской – 99%. Из 32 централизованных котельных 31 готова к зиме. Обеспеченность населения углём составляет 82%: из необходимых 447 тыс. тонн твёрдого топлива 366 тыс. тонн уже доставлены жителям региона. В целом на ремонт всех систем теплоснабжения Восточного Казахстана в этом году выделено 29,6 млрд тенге, что на 17,6 млрд тенге больше, чем в прошлом году.

Масло на экспорт

Далее Премьер-министр РК ознакомился с работой автоматизированного комплекса по переработке масличных культур ТОО «Altyn Shyghys», расположенного в селе Предгорное Глубоковского района.

Это уникальное предприятие, мощность переработки сырья на котором составляет 330 тысяч тонн в год, было запущено в работу в прошлом году. Сейчас мощность переработки семян подсолнечника составляет порядка 1400 тонн в сутки, рапса – 550, сои – 500 тонн.

Деятельность комплекса даёт мультипликативный экономический эффект для сельхозпроизводителей региона, помогает обеспечить устойчивость агропромышленного производства и продовольственного снабжения всей области.

– В планах предприятия – довести объёмы производства до 900 тысяч тонн, экспорт масла увеличить в 1,8 раза, – сказал Алихан Смаилов. – В целом, в регионе увеличиваются посевные площади. В этом году прогнозируется хороший урожай. Компания «Altyn Shyghys» – крупнейшее в Средней Азии предприятие по производству растительного масла. Мощность завода позволит расширить линейку продукции и наращивать экспорт. Мы всегда готовы поддержать отечественное производство.

Стоит отметить, только за прошлый год на этом предприятии произвели продукции на сумму 20 млрд тенге. Трудоустроено порядка 320 человек.

Титановый гигант

Третьим объектом посещения, в рамках рабочей поездки Премьер-министра Республики Казахстан в Восточно-Казахстанскую область, стал Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат – флагман цветной металлургии страны.

Это одно из крупнейших вертикально интегрированных отраслевых предприятий мира, включающее все технологические переделы: от добычи сырья до производства готовой продукции.

Здесь изготавливают титан губчатый, титановые слитки и сплавы, слябы, магний первичный в слитках, пентаоксид ванадия. Вся продукция АО «УКТМК» экспортируется в Соединённые Штаты Америки, Великобританию, Францию, Китай, Южную Корею, Индию и Россию.

Партнёрами АО «УКТМК» являются такие известные в мире компании, как BOEING, Airbus, Nippon Steel, SNECMA, General Electric и многие другие.

На предприятии трудятся более двух тысяч человек, при этом комбинат имеет высокоавтоматизированный уровень производства.

– Мы презентовали Премьер-министру РК Алихану Смаилову цех по производству титановых слитков и сплавов, продукция которого полностью экспортируется в высокоразвитые страны, используется в авиакосмическом секторе. Доля ТМК на мировом титановом рынке составляет 14%, в авиакосмическом сегменте – 21%. Работая с крупнейшими авиастроительными корпорациями, титано-магниевый комбинат подтверждает высокое качество казахстанского титана, – рассказала Президент АО «УКТМК» Асем Мамутова. – Также презентована программа развития комбината на 2023-2033 годы. Общий объём финансирования составит порядка 335 млн долларов. Планируется, что на каждом переделе титана губчатого будет проводиться модернизация и реконструкция, увеличение проектной мощности нашего комбината.

Напомним, лёгкий и прочный титан незаменим в авиационной, космической промышленности, он используется при строительстве подводных лодок, в нефтехимии и медицине.

Уникальный для страны

В Усть-Каменогорске Алихан Смаилов также ознакомился с ходом строительства единственного в Казахстане гематологического центра.

Реализация этого проекта призвана вывести на более высокий уровень диагностику и лечение болезней крови и сердечно-сосудистой системы, что позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи в стране.

Высокотехнологичный многопрофильный медицинский центр будет работать по нескольким направлениям: это гематология, кардиохирургия и соматические заболевания. По замыслу, современный центр гематологии с уникальным оборудованием и высококвалифицированным медперсоналом будет состоять из нескольких корпусов.

В главном будет расположен дневной стационар химиотерапии, детский стационар, отделения соматики, взрослой гематологии, кардиологии и кардиохирургии, трансплантации костного мозга и консультативно-диагностическое отделение.

– По итогам шести месяцев, в сравнении с прошлым годом, в регионе наблюдается рост заболеваемости болезнями системы кровообращения и злокачественными новообразованиями, – сообщил руководитель Управления здравоохранения ВКО Толеген Жигитаев. – Открытие Центра гематологии является необходимым. Центр планируется создать в соответствии с мировыми стандартами, с молекулярно-биологической, генетической лабораториями, лабораторией культивирования стволовых клеток.

Ввести центр в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года.

– Будем ставить задачу, чтобы в следующем году вы сдали объект, – сказал Алихан Смаилов. – Учитывая, что центр важен для региона. В Восточно-Казахстанской области отмечается увеличение числа онкозаболеваний и болезней системы кровообращения. Здесь будет предоставляться весь спектр услуг: от диагностики до реабилитации.

Кроме того, в рамках национального проекта по модернизации сельского здравоохранения в течение трёх лет в регионе будет построено 36 медицинских объектов.

Центр «вкусных» цен

Премьер-министру страны Алихану Смаилову презентовали строящийся в Усть-Каменогорске оптово-распределительный центр «Алтай».

Проект, призванный привлечь новые инвестиции в регион, осуществляется с участием АО «Социально-предпринимательской корпорации «Ертіс» и частного инвестора ТОО «Нарын-Сауда-ОПТ».

Первый этап ввода объекта в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2023 года. Второй – на начало следующего года.

– Деятельность ОРЦ будет направлена на поддержку и развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства. Основная цель строительства – обеспечить покупателей свежими, экологически чистыми продуктами с социально ориентированными ценами, широким спектром услуг и разнообразием ассортимента, – сообщил первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов.

Площадь хранилища составляет порядка 20 тысяч кв. метров, загрузочная мощность – до 45 тысяч тонн продукции.

Глава Кабинета министров отметил важность этого проекта. Алихан Смаилов подчеркнул, главное – это стабилизация цен. Кроме того, в межсезонье не будет недостатка во фруктах и овощах, потому что появится возможность для долговременного хранения продукции.

Ержан Абишев,

Айжанат Бақытқызы,

Оразай Жеңісұлы,

Меруерт Бахтиярова,

Татьяна Кравченко