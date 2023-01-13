А ну-ка, девушки…

Девушки из Восточно-Казахстанской области могут поступить в Академию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Некоторые представительницы прекрасного пола мечтают связать свою жизнь со службой в рядах МЧС и в дальнейшем посвятить себя благородному делу спасения людей. Теперь у них есть возможность осуществить мечту.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области начат набор для поступления в Академию гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК по очной форме обучения. На обучение принимаются не только юноши, но и девушки.

– В Академию гражданской защиты имени М. Габдуллина МЧС РК на очную форму обучения принимаются граждане Республики Казахстан (юноши и девушки), имеющие среднее образование, достигшие шестнадцатилетнего возраста, годные по состоянию здоровья к воинской службе и учёбе, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что зачисление будет проводиться на конкурсной основе – желающим необходимо набрать высокие баллы на Едином национальном тестировании, также будут учитываться результаты отбора по медицинским, физическим и психофизиологическим показателям.

Обучение курсантов будет проходить за счёт средств республиканского бюджета. На весь период обучения, а именно четыре года, им будет предоставлено бесплатное обмундирование, питание и государственная стипендия, а также оплачиваться проезд во время каникул. Время обучения приравнивается к прохождению срочной воинской службы.

Все желающие поступить в академию могут подать заявления в произвольной форме в подразделения кадровой политики территориальных Департаментов по чрезвычайным ситуациям по месту жительства.

Более подробную информацию можно узнать по телефону отдела кадровой политики ДЧС ВКО 25-07-94.

Татьяна Кравченко