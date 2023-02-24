96 мероприятий пройдёт в Восточном Казахстане ко Дню благодарности

Акции, конкурсы, челленджи, концерты пройдут 1 марта во всех городах и районах, Домах дружбы – центрах общественного согласия.

Напомним, День благодарности отмечается в нашей стране с 2016 года. Особое внимание в этом году будет уделяться благотворительным мероприятиям. Как отметила руководитель Управления общественного развития Жанат Мекеева, основная цель праздника – это консолидация населения региона на базе таких ценностей как труд, взаимопомощь и гражданская ответственность.

– В День благодарности внимание будет уделяться тем восточноказахстанцам, кто внёс вклад в развитие региона, совершивших гражданские и трудовые подвиги, – отметила Жанат Мекеева. – Это и врачи, и учителя, и спасатели, и волонтёры.

Символично, что День благодарности совпадает с днём образования Ассамблеи народа Казахстана – консультативно-совещательного органа, который отвечает за реализацию государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности и повышение активности государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.