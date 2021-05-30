8 нарушений выявили мониторинговые группы в ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений в общественном транспорте, в магазинах, аптеках, увеселительных заведениях.

В городе Семей 29 мая проведены проверки по 274 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 268 объектов входящих в «тепловую карту». Выявлено 7 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы). Составлено 3 протокола на сумму 131 265 тенге. Взыскан 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

Мониторинговыми группами города Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 1 нарушение.

Также мониторинг за соблюдением санитарных требований проведен в г.Курчатов, Аягозском, Абайском, Бескарагайском и Шемонаихинском районах. Нарушений нет.