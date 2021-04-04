30 нарушений ограничительных мер зарегистрировано в ВКО

В Восточном Казахстане продолжаются ежедневные рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

В Семее 3 апреля мониторинговые группы проверили 361 объект, в том числе 301 объект, входящий в «тепловую карту». В ходе рейда выявлено 21 нарушение масочного режима, составлено 4 протокола на 175 020 тенге, взысканных штрафов нет.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта предпринимательской деятельности и обнаружила 7 нарушений масочного режима.

Два нарушения было выявлено в Урджарском районе.