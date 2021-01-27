Официально

Отчет Акима

27.01.2021
1
Уважаемые восточноказахстанцы!
26 февраля 2021 года в 11.00 час. в онлайн формате с применением современных средств коммуникаций и социальных сетей Facebook, Instagram, YouTube состоится мой отчёт перед населением области.
Отчетная встреча также будет транслироваться в прямом эфире областного телеканала «Алтай».
Предложения и вопросы можете оставить в ящиках для сбора предложений и замечаний, установленных в населенных пунктах области (адреса расположения ящиков и график отчета акима области и акимов районов и городов областного значения размещены на портале «Открытые данные»), а также через общественную приемную акима области, на сайте 1331.kz и по телефонам 1331, 700-999, 700-300.
facebook.com/AkhmetovDanialkz
27.01.2021
1

Еще новости

Назначен новый аким Уланского района

25.01.2021

До утверждения нового состава

16.01.2021

Год председательства 

05.01.2021

Казахстанская вакцина 

05.12.2020
Back to top button