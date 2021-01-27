Отчет Акима

26 февраля 2021 года в 11.00 час. в онлайн формате с применением современных средств коммуникаций и социальных сетей Facebook, Instagram, YouTube состоится мой отчёт перед населением области.

Предложения и вопросы можете оставить в ящиках для сбора предложений и замечаний, установленных в населенных пунктах области (адреса расположения ящиков и график отчета акима области и акимов районов и городов областного значения размещены на портале «Открытые данные»), а также через общественную приемную акима области, на сайте 1331.kz и по телефонам 1331, 700-999, 700-300.

facebook.com/AkhmetovDanialkz