Актуально

27 нарушений ограничительных мер зарегистрировано в ВКО

12.04.2021
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В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

11 апреля мониторинговые группы в Усть-Каменогорске провели проверки на 284 объектах предпринимательской деятельности. В ходе рейдов выявлено 14 фактов нарушения ограничительных мер.

12 нарушений масочного режима зарегистрировано в Семее, где проверили 320 объектов предпринимательства, в том числе 275 объектов, входящих в «тепловую карту». Составленных протоколов и взысканных штрафов нет.

Одно нарушение зарегистрировано в Риддере. Мониторинговые группы посетили 73 объекта, и обнаружили в одном из кафе города проведение танцев.

12.04.2021
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