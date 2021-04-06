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23 факта нарушения ограничительных мер выявлено в ВКО

06.04.2021
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Ежедневные рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований продолжаются в регионе.

В Усть-Каменогорске 5 апреля в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 318 объектов предпринимательской деятельности, зарегистрировано 10 фактов нарушения ограничительных мер.

Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составляет 656 325 тенге.

В Семее за минувшие сутки проверками охвачено было 343 объекта, в том числе 297 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 11 нарушений масочного режима, составлен один протокол на сумму 43 755 тенге.

В Шемонаихинском районе проверили 77 объектов, зарегистрировано 2 факта нарушения масочного режима.

06.04.2021
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