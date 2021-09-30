2020 год: сплотиться перед лицом глобальных вызовов

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией, введение режима чрезвычайного положения, локдаун, активизация волонтёрской деятельности и празднование важных для страны юбилейных дат. Какими событиями жителям Казахстана запомнился 2020 год?

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, этот год был одним из самых сложных, драматических периодов истории не только для нашей страны, но и всего мира. Тем не менее в критический час казахстанцы сумели сплотиться.

БОРЬБА ПРОТИВ ВИРУСА

13 марта на территории Казахстана были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19. На следующий день закрылись школы и колледжи, были отменены все массовые мероприятия, самолёты перестали летать (кроме репатриационных и грузовых рейсов).

Для предотвращения распространения заболевания с 16 марта до 15 апреля в стране был введён режим чрезвычайного положения: установлены ограничения на въезд и выезд из государства, во всех регионах введён карантин либо другие ограничительные меры, лимитирована деятельность крупных торговых объектов, приостановлена работа выставок, кинотеатров, театров, торгово-развлекательных центров и прочих объектов с массовым скоплением людей, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и памятных. С 19 марта на границах нескольких областей Казахстана, вокруг ряда крупных населённых пунктов были размещены круглосуточные санитарные посты.

Для поддержки бизнеса в условиях чрезвычайного положения, 20 марта Правительство Казахстана подписало постановление об освобождении от уплаты налогов до 31 декабря 2020 года. Также было приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и были перенесены сроки сдачи налоговой отчётности на третий квартал 2020 года.

Работающие граждане страны, потерявшие доходы в период ЧП в связи с выходом в вынужденный отпуск без оплаты труда, а также самозанятые и работавшие неофициально получили выплаты из государственного фонда социального страхования. Размер социальной выплаты на одного работника составил одну минимальную заработную плату, то есть 42500 тенге в месяц.

30 марта Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения, исполняя поручения Президента Казахстана, утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Также были предусмотрены единовременные выплаты: в случае заболевания медработника – два миллиона тенге, в случае его смерти – десять миллионов тенге.

Вместе с тем с 30 марта был введён карантин в Атырау, Караганде, Актау. Днём позже закрыт въезд в Костанайскую область, введён карантин в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Также с 31 марта установлен ряд ограничительных мер в Шымкенте, Кызылординской, Актюбинской и Жамбылской областях, с 1 апреля – в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, с 2 апреля – в Усть-Каменогорске и Семее. С 4 апреля на карантин закрыли Шымкент, с 6 апреля – Актобе, с 7 апреля – Тараз.

31 марта Касым-Жомарт Токаев в прямом эфире сообщил о дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса в связи с режимом ЧП: проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на десять процентов в годовом выражении, расширить охват дополнительными социальными выплатами, продлить с 1 апреля до 1 июля право незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования, расширить перечень категорий граждан, которым должны предоставляться бесплатные продуктово-бытовые наборы, поддержать фермеров, чтобы своевременно провести весенне-полевые работы, обеспечить работой оставшееся без работы население вокруг крупных городов, закрытых на карантин, для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев отменить начисление и уплату налогов и других платежей из фонда оплаты труда.

Напомним, казахстанские школьники из-за распространения коронавируса ушли на ранние каникулы с 16 марта по 5 апреля. С 6 апреля они перешли на дистанционное обучение. С этой даты казахстанские телеканалы «Ел арна» и «Балапан» стали транслировать видеоуроки. 10 апреля были отменены выпускные экзамены для учащихся девятых и одиннадцатых классов, в МОН РК было принято решение, что аттестаты учащимся будут выдаваться на основании годовых оценок по предметам.

14 апреля Указом Главы государства режим чрезвычайного положения был продлён до 07:00 1 мая. Затем 27 апреля режим ЧП продлили до 00:00 11 мая. Также было принято решение пойти на смягчение карантинного режима в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находилась под контролем.

Однако в июне Правительство РК объявило о возвращении карантина. Это было связано с резким ростом числа заболевших после снятия ограничительных мер. За июнь и июль число зарегистрированных случаев выросло с 11 тысяч до почти 100 тысяч.

8 июля Глава государства объявил 13 июля днём национального траура по умершим из-за COVID-19.

– Эпидемия унесла жизни выдающихся людей. Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких. Поэтому 13 июля объявляю днём национального траура, – сказал во время телеобращения Касым-Жомарт Токаев.

3 августа медики заявили, что пик заболеваемости коронавирусом пройден. Тогда в Казахстане ежедневно от инфекции умирали 55 человек, заболевали около 1000. В конце августа эта цифра снизилась до 110, в начале октября коронавирус официально подтверждался всего у 60-65 человек в сутки. Новый подъём начался в ноябре: от 800 до 1000 случаев ежесуточно. К тому времени подавляющее большинство казахстанцев приучили себя носить средства индивидуальной защиты, работать и учиться в онлайн-режиме, обходиться без посещения общественных мест и массовых мероприятий.

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ

2020 год был объявлен в Казахстане Годом волонтёра. Как отметил Президент РК, в период пандемии казахстанцы подтвердили незыблемость духа нации, продемонстрировали единство и сплочённость, общность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге.

– Год волонтёра стал особенным годом, он показал истинные благородные качества нашей молодёжи. Это было время сострадания, ответственности и заботы. Мы оказывали помощь нуждающимся и вместе боролись с различными трудностями. Наше общество подтвердило приверженность нравственным ценностям, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В течение года свыше 100 тысяч человек по всей стране участвовали в волонтёрской деятельности. Эффективное развитие получили и новые направления волонтёрства.

– Общенациональная инициатива Birgemiz за короткий срок объединила множество неравнодушных соотечественников, которые в сложный период пандемии оказали необходимую поддержку нуждающимся. Запущенные в рамках инициативы проекты Qamqor, Saulyq, Sabaqtastyq помогли сотням тысяч наших граждан, – отметил Глава государства. – Широкий отклик нашла деятельность волонтёрского движения Taza Alem по очистке рек, лесов, посадке деревьев, сортировке мусора. Сегодня экоактивизм – это не дань каким-либо модным тенденциям, а насущная необходимость, жизненный принцип, который позволит нам сохранить природу.

Выступая на церемонии закрытия Года волонтёра, Президент РК также остановился на вопросе системной поддержки благотворительной деятельности.

– Нужны понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности. Для этого Правительству необходимо проработать комплекс задач. Предоставление льготных кредитов в первые годы становления и развития благотворительных организаций, а также возможность льготного использования ими объектов государственной собственности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Важно внедрять эффективные механизмы косвенного стимулирования бизнеса и физических лиц к участию в благотворительных и волонтёрских проектах, в том числе через предоставление приоритетного права при оказании мер государственной поддержки. Следует значительно расширить финансовую и нефинансовую поддержку благотворительных и волонтёрских организаций как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.

В завершение Глава государства предложил на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел» в Год 30-летия Независимости РК.

Следует отметить, что Казахстан стал одним из активных участников Программы добровольцев ООН, помогая нуждающимся в разных странах мира. На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о провозглашении Международного года мобилизации волонтёров. Эта инициатива свидетельствует об особом отношении Казахстана к развитию традиций, культуры волонтёрства не только в Казахстане, но и во всём мире.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР СТРАНЫ

По итогам за 2020 год почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг показали положительные темпы роста. Это строительство, информация и связь, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, образование.

– В 2020 году рост реального сектора стал экономическим драйвером, составив 2,0 процента. Почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг демонстрируют положительные темпы роста. Для сектора услуг год завершился с минусом в 5,6 процента, хотя в последние месяцы динамика стала восстанавливаться. В результате темп роста ВВП составил минус 2,6 процента, что выше динамики за 11 месяцев, – сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

Он отметил, что произошло качественное изменение структуры экономики.

– В 2020 году выросла доля обработки в общем объёме промышленности с 39,4 процента в 2019 году до 48,8 процента в 2020 году. Отмечается двузначный рост лёгкой промышленности, автомобилестроения и готовых металлических изделий. Увеличился экспорт обработанных, готовых товаров, – добавил министр.

Наблюдался динамичный рост в отраслях обрабатывающей промышленности. В отдельных отраслях обработки произошло ускорение роста по сравнению с прошлым годом. Производство продуктов питания ускорилось до четырёх процентов, бумажной продукции – до 16,4 процента, фармацевтика – до 47 процентов, лёгкая промышленность – до 15 процентов.

Высокие темпы роста демонстрировали машиностроение – 16,3 процента, в том числе автомобилестроение – 52,5 процента, производство кожаной продукции – в 2,3 раза и деревянных изделий – 43,2 процента.

По итогам 2020 года в Казахстане введён в эксплуатацию рекордный объём жилья – 15,3 млн кв. м. Это на 16,8 процента выше уровня 2019 года. 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечалось в Нур-Султане – в 1,7 раза.

– Итоги 2020 года закладывают прочную основу для экономического роста в 2021 году, – подчеркнул Руслан Даленов.

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Одним из важнейших событий 2020 года стало 175-летие со дня рождения Абая Кунанбайулы. Из-за пандемии коронавируса ряд мероприятий, посвящённых юбилейной дате, был отменён или проведён в онлайн-формате.

Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ утвердила Год Абая в 2020 году, а также разработала специальный юбилейный логотип.

В учебные программы вузов был введён курс по абаеведению. Одним из значимых проектов в честь юбилея стал перевод полного собрания сочинений Абая Кунанбайулы на десять иностранных языков (французский, английский, русский, арабский, испанский, китайский и турецкий, японский, немецкий, итальянский). Книги были изданы тиражом свыше 3 000 экземпляров и распространены в престижных библиотеках мира.

Также выпущены коллекционная монета, почтовая марка «175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы», начал работу в эфире телеканал «Абай».

С начала года в рамках юбилея в зарубежных учреждениях проведено около 130 мероприятий. При посольствах Казахстана в Сингапуре, Болгарии, Египте, Пакистане, Венгрии, Иране, Эфиопии и Италии были открыты центры Абая.

Не осталась без внимания и родная земля Абая. В честь празднования юбилея выдающегося поэта и просветителя в Абайском районе реализовано 19 проектов, полностью изменивших его облик.

В первую очередь перемены коснулись малой родины философа Сырт Каскабулака. Здесь проведены масштабные ремонтные работы. Облагородили родник, водой из которого утолял жажду Абай. Площадь некрополя предков поэта, находящегося в урочище Акшокы, расширили, заменили старые памятники. Открыли музей Кунанбая. Заметно обновился мемориальный комплекс «Абай – Шакарим» в Жидебае. Объект реконструирован в соответствии с современными требованиями. В селе Караул открылась новая школа на 300 мест, появился парк имени Абая.

Кроме того, в Казахстане утвердили новый праздник – День Абая, который отмечается 10 августа.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ГОДА

2020 год для казахстанцев был ознаменован множеством значимых дат. В их числе 25-летие Конституции РК, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 1150-летие Абу Насра аль-Фараби, 555-летие с момента образования Казахского ханства, 25-летие Ассамблеи народа Казахстана. Также исполнилось 185 лет со дня рождения Чокана Валиханова, 135 лет со дня рождения Миржакыпа Дулатова и 110 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы.

Добавим, большинство юбилейных мероприятий проходило в онлайн-формате.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

В своём Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, главная задача в нынешних сложных условиях – сохранить социально-экономическую стабильность, занятость и доходы населения.

– Начнём с того, что изменим подходы к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение, – сказал Президент. – Решение оперативных задач отнимает время и ресурсы. Но ни в коем случае нельзя выпускать из виду дальний горизонт. Поэтому мною принято решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту.

Глава государства озвучил новый экономический курс страны, который должен базироваться на семи основных принципах. Это справедливое распределение благ и обязанностей, ведущая роль частного предпринимательства, честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей, рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики. Вместе с тем в этом списке находятся развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа, «озеленение» экономики, охрана окружающей среды, принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

Важнейшей задачей, стоящей перед Казахстаном, Касым-Жомарт Токаев назвал полное раскрытие промышленного потенциала.

– Для обеспечения стратегической самодостаточности национальной экономики предстоит в срочном порядке приступить к развитию новых переделов в чёрной и цветной металлургии, нефтехимии, автомобиле- и машиностроении, а также при производстве стройматериалов, продуктов питания и в других секторах, – подчеркнул Глава государства.

Также акцент в Послании был сделан на развитии сельского хозяйства, образования, здравоохранения, транспортно-логистического комплекса, поддержке малого и среднего бизнеса, жилищном вопросе, семейно-демографической ситуации в стране и других направлениях.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников