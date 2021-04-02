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19 фактов нарушения ограничительных мер выявлено в ВКО

02.04.2021
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1 апреля в Усть-Каменогорске мониторинговые группы проверили 316 объектов. В ходе рейдов выявлено 15 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составила 393 795 тенге.

В Курчатове за минувшие сутки проверками на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований было охвачено 25 объектов, выявлено два нарушения.

Еще два нарушения выявили в районе Алтай, там мониторинговые группы провели рейды на 139 объектах предпринимательской деятельности.

02.04.2021
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