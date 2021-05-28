19 фактов нарушений ограничительных мер зарегистрировано в ВКО

В Восточном Казахстане проходят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, установленных главным санитарным врачом области. За прошедшие сутки в регионе проверили свыше тысячи объектов предпринимательской деятельности.

В Усть-Каменогорске 27 мая в ходе мониторинга охвачено 162 объекта. Мобильные группы выявили шесть фактов нарушений ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям масочного режима. Общая сумма штрафа составляет 43 755 тенге.

12 нарушений выявлено в Семее, где прошли проверки по 298 объектам предпринимательской деятельности, в том числе 298 объектов, входящих в «тепловую карту». Было составлено три протокола на сумму 131 265 тенге, взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

Один штраф в размере 43 755 тенге наложено в отношении жителя Шемонаихинского района, который нарушил масочный режим.

В целом, 27 мая прошли рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в Уланском, Зайсанском, Глубоковском, Бородулихинском, Бескарагайском, Абайском, Аягозском районах, районе Алтай, городах Риддер и Курчатов. Нарушений выявлено не было.