17 фактов нарушения выявили мониторинговые группы ВКО

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В городе Семей 5 мая проведены проверки по 305 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 295 объектов входящих в «тепловую карту». Выявлено 15 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы). Составлено 4 протокола на сумму 175 020 тенге. Взыскано 3 штрафа на сумму 131 265 тенге.

В Риддере выявлено одно нарушение. В целом, проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта.

В районе Алтай промониторено 135 объектов, выявлено одно нарушение.

Всего в городах и районах области 5 мая было проверено более 1000 объектов.