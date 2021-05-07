15 фактов нарушения выявили мониторинговые группы ВКО

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

6 мая в городе Усть-Каменогорск охвачено 174 объекта, зарегистрировано 7 факта нарушения ограничительного режима.

Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 131 265 тенге.

В Семее проведены проверки по 325 объектам. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 316 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 8 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы). Составлено 2 протокола на сумму 87 510 тенге. Взысканных штрафов нет.

Всего в городах и районах области 6 мая было проверено более 1000 объектов.