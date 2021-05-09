15 фактов нарушения выявили мониторинговые группы ВКО  

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

8 мая в городе Усть-Каменогорск в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 148 объекта, зарегистрировано 2 факта нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее проведены проверки по 340 объектам. Выявлено 8 нарушений (нарушения масочного режима в торговых домах, рынках, объектах общественного питания и режима работы).

В городе Риддер проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 74 объекта. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 5 нарушений (нахождение на рабочем месте без маски и обслуживание посетителей со спущенной маской).

Всего в городах и районах области 8 мая было проверено более 800 объектов.