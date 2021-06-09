13 нарушений ограничительных мер выявлено в ВКО

В Восточном Казахстане продолжаются рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на объектах предпринимательской деятельности.

За минувшие сутки в Усть-Каменогорске мониторинговые группы проверили 158 объектов. Было обнаружено четыре нарушения.

Пять нарушений масочного режима выявлено в Семее, где прошли проверки по 253 объектам, в том числе 246, входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы составили три протокола, из них два на физических лица на сумму 87 510 тенге, и одно на индивидуального предпринимателя. Был взыскан один штраф на сумму 335 455 тенге.

В Риддере 8 июня проведено пять рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов. Выявлено два нарушения масочного режима.

Два нарушения выявили в районе Алтай, где рейды прошли на 139 объектах.