10 фактов нарушения выявили мониторинговые группы ВКО

В регионе продолжают работу мониторинговые группы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

В городе Усть-Каменогорске 4 мая мониторинговыми мероприятиями охвачено 162 объекта, зарегистрировано 8 фактов нарушения ограничительного режима, установленного главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям: в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа составила 175 020 тенге.

В Риддере выявлено одно нарушение. В целом, проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 71 объект. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге.

В районе Алтай промониторено 138 объектов, выявлено одно нарушение.

Всего в городах и районах области 4 мая были проверено более 1000 объектов.