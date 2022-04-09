Звёздочки рождаются в глубинке

Большие победы начинаются с маленьких успехов, считает учитель физической культуры Быструшинской средней школы – детского сада Александр Слугин.

Более 20 лет целенаправленного и неустанного труда, неиссякаемого энтузиазма и любви к своему делу Александра Слугина преобразуются как в маленькие свершения, так и большие достижения его воспитанников, юных спортсменов.

К примеру, недавно в первом областном этапе спартакиады Sport Fest Kazakhstan команда Глубоковского района, состоявшая из учениц Быструшинской средней школы и двух учениц Белоусовской средней школы № 1, заняла первое место в области, обыграв команды Усть-Каменогорска, Жарминского и Урджарского районов. Тренеры команды Александр Слугин и Сержан Туякбаев поддерживали своих воспитанниц, поднимали дух соперничества.

Юным спортсменам представилась возможность побороться за звание самых спортивных в финале, который пройдёт в лагере «Балдаурен» в Боровом.

Ранее воспитанницы Александра Слугина в составе сборной Глубоковского района заняли второе место в чемпионате ВКО по баскетболу среди детей 2007 года рождения.

Немаловажным спортивным достижением сборной команды тренер называет победу в 11-й Гимназиаде школьников ВКО по баскетболу, посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан. И снова команда из пяти быструшинских спортсменок и семи участниц из Белоусовки завоевала первое место. Руководили процессом подготовки тренеры Александр Слугин и Елена Либерт.

В середине марта в Усть-Каменогорске на базе Центра по развитию массового спорта прошли соревнования среди девушек и юношей области по баскетболу «Алтын доп». Быструшинская школа представила участниц из числа учениц 7–8 классов, которые, в итоге уступив команде победителей три очка, заняли второе место. Здесь лучшим игроком в номинации «Центровой» признана Яна Сорокина.

С 28 по 29 марта команда девочек Spring возрастной категории U-12 участвовала в весеннем чемпионате ВКО по стритболу 3х3 (Ангелина Калошина, Дарья Липина, Алина Киселёва, Варвара Конюхова). Всего в состязаниях приняли участие семь команд, которые поделили на две подгруппы. Победив все команды в своей подгруппе, глубоковские спорт-

смены вышли в полуфинал, где одержали победу над командой из Усть-Каменогорска и встретились в финале с соперниками из города Алтая, завоевав в итоге серебро.

– Достижения в малых и масштабных соревнованиях позволяют увидеть потенциал наших школьников, вызывают гордость и уважение к юным чемпионам и их тренерам, потратившим своё время, силы и энергию во имя общей победы, – отмечает администрация Быструшинской школы. – Выражаем признательность спортсменам за любовь к спорту и волю к победе, их родителям – за понимание и поддержку, тренеру – Александру Слугину – за воспитание в детях единства, командного духа, ответственности и патриотизма.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Александра Слугина

Глубоковский район