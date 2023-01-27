Звёздный час Алдияра

18-летний уроженец Глубоковского района завоевал бронзовую медаль Всемирной универсиады.

Состязания по двенадцати зимним видам спорта среди студентов проходили с 12 по 22 января в американском городе Лэйк-Плэсиде.

В Универсиаде приняли участие более 1500 студентов в возрасте от 17 до 25 лет, представлявших около 600 учебных заведений разных стран мира. Среди них и юные надежды, и состоявшиеся звёзды в своих дисциплинах.

Среди защищавших честь Казахстана в составе студенческой сборной страны по хоккею был мастер спорта Республики Казахстан Алдияр Нурлан, бывший воспитанник Глубоковской ДЮСШ, а ныне нападающий столичного хоккейного клуба «Барыс».

В стартовой игре турнира казахстанцы уверенно обыграли команду Южной Кореи со счётом 5:1. Дебютную шайбу в первом периоде забил Алдияр Нурлан.

В матче за третье место казахстанская команда завоевала бронзовую награду, обыграв японских спортсменов со счётом 8:1.

По итогам Всемирной универсиады Алдияру присвоено звание «Мастер спорта международного класса».

– Мы гордимся победами и достижениями наших воспитанников, – говорит директор Глубоковской ДЮСШ Бекет Баяубаев. – Гордимся и тем, что старт подающим надежды спортсменам даёт наша районная спортшкола. Случайных побед не бывает: все достижения Алдияра Нурлана – результат долгой и кропотливой работы.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено Глубоковской ДЮСШ