Звёздный час чемпиона

Одной из самых ярких личностей, внёсших неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта, является Жаксылык Ушкемпиров.

Советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, заслуженный тренер Казахской ССР Жаксылык Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в совхозе Чапаев Свердловского района Джамбульской области. Он стал первым казахским олимпийским чемпионом по классической (греко-римской) борьбе.

1100 ЧАСОВ ТРЕНИРОВОК

Так сложилось, что серьёзно заниматься борьбой Жаксылык Ушкемпиров начал в Восточном Казахстане. Можно сказать, что в борцовском зале оказался случайно. Но всегда вёл активный образ жизни. Занимался боксом, показывал отличные навыки борьбы в казахша курес, играл в футбол.

Всё началось с того, что тренер Ром Ильматов присматривал новых учеников во время уроков физкультуры в Семипалатинском зооветеринарном институте. Именно там он заметил способного второкурсника. Как раз в тот год в греко-римской борьбе ввели новую весовую категорию, и тренер подбирал подходящую кандидатуру. Жаксылык полностью подходил по параметрам, физической подготовке и оказался очень талантливым, с неплохой борцовской базой.

С первых же тренировок борьба его увлекла. Он на лету схватывал все указания, которые давал ему наставник. Ром Ильматов разработал для будущего чемпиона индивидуальный план подготовки – 1100 часов тренировок в год. Для повышения скорости и выносливости Жаксылык много бегал, занимался греблей, плаванием, акробатикой. Вот так борьба стала смыслом его жизни.

Очень скоро Ушкемпирову представилась возможность защищать честь зооветинститута на межвузовских соревнованиях. Вскоре он достиг республиканского уровня. Под руководством своего тренера стал мастером спорта международного класса. В 1971 году выиграл чемпионат Казахской ССР. В 1972 году на чемпионате СССР стал пятым, в 1973 году – бронзовым призёром первенства страны, был включён в сборную СССР.

ЖЁСТКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

В одном из своих интервью Жаксылык Ушкемпиров отметил: чтобы добиться успеха в спорте, впрочем, как и в любом другом деле, нужны трудолюбие, стремление к росту, особый характер, терпение. Поэтому, даже теряя сознание, на турнирах он боролся до конца.

Его звёздный час настал в финальном поединке на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Эта победа стала по-настоящему победой целого народа. Тогда в Казахстане радовался каждый. Попасть в олимпийскую сборную в то время было нелегко. Кандидатов из разных союзных республик было очень много.

На тренерском совете федерации за кандидатуру Жаксылыка Ушкемпирова из девяти членов проголосовали только двое – наши казахстанцы Вадим Псарёв и Валерий Резанцев. Семь человек проголосовали за представителя Грузии. Тем не менее, при поддержке авторитетных тренеров СССР, выходцев из Казахстана, утвердили кандидатуру нашего борца.

И он оправдал надежды высшего тренерского состава. Так, Ушкемпиров на протяжении двух олимпийских циклов был одним из сильнейших легковесов Советского Союза. На Олимпиаде в Москве доказал, что является лучшим в мире, на чемпионате мира через год подтвердил этот статус.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

В годы независимости на него равнялись все молодые спортсмены. Каждый начинающий борец мечтал увидеться с ним. Своим добродушным взглядом Жаксылык Ушкемпиров завоёвывал сердца казахстанцев. Он внёс огромный вклад в развитие казахстанского спорта.

– Жаксылыка Ушкемпирова я впервые увидел, когда поступил в спортивный интернат в Алматы, – рассказал мастер спорта международного класса, чемпион Азии и других престижных мировых первенств по греко-римской борьбе, представитель ВКО Ербол Коныратов. – Он часто встречался с молодыми спортсменами. Когда дело касалось таких встреч, он оставлял все свои дела, никогда не отказывал. Позже нередко встречались, я стал всегда использовать один из его коронных приёмов, который помогал мне побеждать. Мы равнялись на Жаксылыка Ушкемпирова и Даулета Турлыханова, они для нас кумиры.

По словам Ербола Коныратова, это был человек широкой души, с большим сердцем. Его золотая олимпийская медаль вдохновила многих казахстанских мальчишек и привела их в секцию борьбы. Жаксылык Ушкемпиров всегда помогал развитию детско-юношеского и молодёжного спорта. Поддерживал, поощрял, в том числе материально. Внимательно и с большим пристрастием следил за всеми схватками на олимпийском ковре, за чемпионатами мира, первенствами республики.

Много занимался благотворительностью. К примеру, на собственные средства восстановил производственные и социальные объекты села Мынбаев Алматинской области. Он построил там спортшколу, детский сад и общежитие для молодых семей. И таких примеров немало. Благодаря его стараниям сотни детей из сельской местности смогли заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников