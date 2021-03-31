Звучи, музыка Степи!

Юбилейный онлайн-вечер в память об известных казахстанских музыкантах прошёл в Усть-Каменогорске.

Мероприятие «Домбра – культурное наследие» организовали и провели сотрудники областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, которые подготовили увлекательную мини-передачу о музыке.

– Мы рассказали о выдающихся артистах суверенного Казахстана, которые оставили богатое творческое наследие, – отметила старший научный сотрудник отдела казахской этнографии музея-заповедника Алмагуль Кенжина. – Встреча состоялась в казахской юрте, за накрытым дастраханом, что ещё больше подчеркнуло национальный колорит. Лауреат международных музыкальных конкурсов домбрист Ерасыл Ренатов исполнил произведения известных казахских домбристов.

В основном речь шла о двух деятелях культуры – Каршыге Ахмедьярове и Рысбае Габдиеве, которым в этом году исполнилось бы 75 и 85 лет соответственно.

Так, казахский композитор, кюйши, домбрист, народный артист РК Каршыга Ахмедьяров родился 25 марта 1946 года в Атырауской области. В 1965 году он поступил на подготовительные курсы Государственной консерватории им. Курмангазы и параллельно работал в оркестре народных инструментов им. Курмангазы. С 1988-го – в оркестре народных инструментов им. Курмангазы – дирижёром, солистом, концертмейстером группы домбристов. Заслуженный артист КазССР, лауреат Госпремии РК, профессор КНК им. Курмангазы, заведующий кафедрой «Домбра». Награждён орденом «Парасат». Он автор нескольких книг и методических пособий для студентов.

– Каршыгу Ахмедьярова по праву считали музыкантом-универсалом, ведь он совмещал в себе таланты дирижёра, исследователя, композитора, кюйши, исполнителя, – подчеркнула Алмагуль Кенжина. – Он был мастером, который своим искусством всему миру продемонстрировал величие казахской культуры. А также внёс значительный вклад в воспитание молодого поколения, в формирование национального сознания.

Также участники онлайн-встречи отдали дань памяти народному артисту Казахстана, деятелю культуры РК, почётному гражданину Атырауской области, профессору, домбристу, дирижёру Рысбаю Габдиеву.

По мнению почитателей таланта музыканта, Рысбай Габдиев был поистине народным артистом, оставившим неизгладимый след в истории культуры Казахстана. Он прославился не только как талантливый домбрист, но и как умелый организатор, сплотивший не один творческий коллектив, в том числе оркестр народных инструментов имени Дины Нурпеисовой, который побывал во многих зарубежных странах, прославив казахскую музыку.

Также в ходе мероприятия много говорилось об истории казахских народных инструментов, в частности домбры, которая по праву считается национальным достоянием. Ещё Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев говорил, что домбра – паспорт и бренд казаха, неповторимый облик. Издревле казахи хранили домбру на почётном месте, а кюйши были желанными гостями на любом празднике, народ возносил их. Эта традиция продолжается и по сей день. Неслучайно в Казахстане уже несколько лет празднуется Национальный день домбры, который отмечается в первое воскресенье июля, чтобы ещё больше подчеркнуть высокий статус народного музыкального инструмента кочевников.

Ева Ким

Фото из открытых источников