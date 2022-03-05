Звезда спортивного Олимпа

Большой спорт требует полной самоотдачи, железной дисциплины и огромного трудолюбия… Все эти качества присущи нашей землячке, спортсменке Ольге Рыпаковой, которая своими достижениями прославила Восточно-Казахстанскую область на весь мир.

Развитию спорта в нашей стране особое внимание уделялось с первых дней обретения независимости. За это время построено множество спортивных комплексов, значительно вырос уровень профессионализма казахстанских спортсменов. Красноречивее слов об этом говорят их впечатляющие достижения на международных соревнованиях.

В некоторых видах спорта Республику Казахстан называют лидером. Нужно заметить, что вполне заслуженно. По результатам Олимпийских игр большее количество медалей разного достоинства в копилку страны принесли боксёры. На втором месте – тяжелоатлеты, на третьем – легкоатлеты. Особое чувство гордости вызывает то, что в их числе немало восточноказахстанских спортсменов. К слову, за 30 лет независимости в нашем регионе тренеры воспитали более двух тысяч мастеров спорта и спортсменов международного класса.

Громко о себе заявила легкоатлетка Ольга Рыпакова. В Казахстане лёгкая атлетика, прежде всего, ассоциируется с её именем. Двукратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка мира, трёхкратная победительница Азиатских игр, бронзовый и серебряный призёр Азиатских игр, рекордсменка Азии, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, мастер спорта международного класса – всё это о нашей выдающейся землячке.

В качестве признания заслуг спортсменки в Усть-Каменогорске построен легкоатлетический манеж «Ольга Рыпакова», которому нет аналогов в Центральной Азии. Ежегодно здесь проводится международный турнир на призы олимпийской чемпионки.

– Я родилась в спортивной семье, – поделилась Ольга Рыпакова. – Всё детство провела на стадионе. Наверное, моя дорога была предопределена свыше.

Кстати, дочь Ольги пошла по стопам знаменитой мамы и показывает хорошие результаты на соревнованиях…

…Режим, питание, тренировки – это всё на работе, а дома она любящая жена, заботливая мама и просто счастливая женщина. В свободное время олимпийская чемпионка любит путешествовать по Восточно-Казахстанской области. По её словам, уникальная природа нашего региона придаёт сил и вдохновляет на новые свершения.

Александра Исаева