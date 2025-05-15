Звезда педагогики и символ прогресса

Имя Канипы Битибаевой широко известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Она – настоящая звезда педагогики. Её подход к преподаванию казахского языка и литературы в советское и постсоветское время стал образцом методического новаторства, а её труды по сей день служат незаменимым пособием для преподавателей. В мае 2025 года исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного учителя Республики Казахстан.



В честь юбилейной даты в Восточном Казахстане прошёл целый ряд мероприятий, посвящённых памяти Канипы Битибаевой, которая является лауреатом Государственной премии СССР, обладателем ордена «Құрмет», заслуженным учителем Республики Казахстан, почётным работником образования Республики Казахстан, заслуженным деятелем Республики Казахстан, отличником просвещения СССР и Казахской ССР, обладателем звания «Лучший учитель Республики» и множества других регалий.



В Казахстане выдающегося педагога с гордостью называют «Қазақтың Қанипасы». Действительно, её вклад в воспитание молодёжи переоценить невозможно. Канипа Битибаева создала собственную школу, разработала множество авторских программ, учебников и учебно-методических пособий по преподаванию казахского языка и литературы.



– Она оставила более сорока трудов, изучала творчество Абая и Мухтара Ауэзова, многие её ученики стали кандидатами наук, докторами, профессорами. Она не только учитель. Можно сказать, что она была общественным деятелем, внёсшим большой вклад в развитие казахского языка на Востоке. Я бы сказала молодым учителям: «Люби ребёнка: люби, как Канипа, учи, как Канипа», – высказывалась о Канипе Омаргалиевне её сестра Жаныл Битибаева.



БЕСКОНЕЧНАЯ ТЯГА К ЗНАНИЯМ



Канипа Битибаева родилась 1 мая 1945 года в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, в многодетной семье. С 1952 по 1959 годы она училась в семилетней школе имени Сталина. В 1963 году окончила среднюю школу имени Абая в селе Акжар. После окончания школы в течение года работала механизатором, чтобы накопить средства на дальнейшее обу-

чение. Затем четыре года получала высшее образование в Педагогическом институте имени Н. К. Крупской в городе Семее. Институт окончила с отличием. А кроме того в студенческие годы она была ведущей актрисой Народного театра, исполняла главные роли, что характеризует её как разностороннюю и творческую личность.



С 1968 по 1980 годы Канипа Битибаева работала учителем и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в родном селе. Она не просто передавала знания ученикам, но и прививала им любовь к прекрасному. Также она организовала литературный драматический кружок «Жас қалам», открыла малый театр в селе. Театр завоёвывал призовые места в районных и областных конкурсах.



В дальнейшем Канипа Битибаева работала учительницей казахского языка и литературы, а также занимала должность директора в Областной специализированной школе-гимназии-интернате имени Жамбыла для одарённых детей в Усть-Каменогорске. Это был самый продолжительный этап в её профессиональной деятельности – гимназии она посвятила 35 лет свой жизни.



В 1976 году на областном семинаре директоров Народный учитель СССР Кумаш Нургалиев посетил урок Канипы Битибаевой. Изумлённый педагогическим мастерством молодой учительницы, он предложил её кандидатуру на присуждение звания «Отличник просвещения КазССР».



В дальнейшем в её жизни было ещё много знаковых встреч, признания и высоких достижений.

А ещё много самоотверженного труда. Слава о Канипе Битибаевой быстро распространилась по стране.



О ней начали писать статьи в газетах, приглашать на различные мероприятия и на телевидение. Для ознакомления с её педагогическим опытом в ВКО приезжали учёные и учителя из России, Китая, Турции. В 1991 году Канипа Омаргалиевна посетила город Тусон в штате Аризона, США, где поделилась своим профессиональным опытом с американскими учителями.



В 2013 Канипа Битибаева написала свою последнюю книгу – сборник эссе «Егіз өрім». 9 сентября 2014 года на 69-ом году она ушла из жизни.



ПОМНИТЬ, ЧТИТЬ, ГОРДИТЬСЯ



На родине, в Восточно-Казахстанской области, Канипу Битибаеву помнят и любят. В 2014 году в Усть-Каменогорске в её честь открыли памятную доску на стене дома, где она проживала.

В 2021 году ещё одна доска появилась на стене Областной специализированной школы-гимназии-интерната им. Жамбыла. В этом же году первого мая в областном центре торжественно открыли улицу Канипы Битибаевой (бывшая Амурская).



В апреле текущего года в Восточном Казахстане была проведена международная научно-практическая конференция «Педагогическое наследие Канипы Битибаевой и актуальные вопросы казахского языка и литературы», посвящённая 80-летию педагога. Мероприятие собрало ведущих учёных, педагогов-практиков, директоров школ и представителей методических центров нашей страны, а также гостей из ближнего зарубежья. Участники обсудили ключевые элементы преподавательского наследия академика и отдали дань междисциплинарности, развитием которой Канипа Битибаева занималась много лет.



– Учитель всегда был и остаётся ключевой фигурой в системе образования, – отмечал министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев. – От его квалификации, мировоззрения и личной ответственности зависит образование подрастающего поколения, то есть будущего страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации, а в воспитательной работе вместе с педагогами должны участвовать родители. Именно через систему образования формируются ценности, патриотизм и гражданская зрелость будущих поколений.



Это мероприятие стало не только актом признания заслуг, но и возможностью осмыслить научно-педагогическое наследие академика сквозь призму вызовов XXI века. Организаторы подготовили выставку, на которой были представлены личные вещи юбиляра, книги, архивные документы и аудиовизуальные материалы.



В секции филиалов её лабораторий демонстрировались методические разработки, которые используют и по сей день в образовательных учреждениях Казахстана. Также гостям представили театрализованную композицию о жизни педагога, позволившую взглянуть на её судьбу через призму научных достижений и воздать должное заслугам Канипы Битибаевой как человека эпохи, хранителя национальной идентичности.



– Среди учеников Канипы Битибаевой – около двадцати кандидатов наук, шесть докторов педагогических наук, пять докторов PhD. Все высокие достижения, которые демонстрируют её многочисленные ученики, – это наследие, плоды труда нашей Канипы-апа, – отметил в ходе конференции аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.



Ежегодно в Казахстане Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан и Управление образования Восточно-Казахстанской области проводят традиционную республиканскую олимпиаду по казахскому языку и литературе имени Канипы Битибаевой.



В разных уголках страны функционируют 17 научно-методических лабораторий имени Канипы Битибаевой. Её технологию преподавания по сей день используют учителя казахской диаспоры в Монголии, Китае, Узбекистане, Туркменистане и России.



14 мая 2025 года в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина был проведён вечер памяти Канипы Битибаевой, приуроченный к юбилею педагога. На встрече собрались ученики и коллеги виновницы торжества – герои книги «Егіз өрім».



Сегодня, в период трансформации системы образования Казахстана, имя Канипы Битибаевой вновь стало символом обновления и прогресса.

Елизавета Седых

Фото Махаббат Ахметжанова

