Зверский аппетит

Сады и пастбища в селе Бобровка Глубоковского района атаковали гусеницы лугового мотылька.

Прожорливые гусеницы пожирают всё на своём пути, а жители села, страдающие от вредителей, не знают, как справиться с этой проблемой.

– Гусеницы съели стебли всех растений в наших садах. Ничего не оставили. Мы боремся с ними, как можем, но безрезультатно, – говорят сельчане.

В свою очередь Глубоковская районная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, судя по всему, держит на контроле ситуацию.

– С 23 мая мы наблюдали за полётом первого поколения луговых мотыльков. Затем, заметив массовый выход гусениц, мы направили соответствующие сообщения в Тарханский и Бобровский сельские округа, – отметил руководитель Глубоковской районной территориальной инспекции Елдос Кайырбеков.

Специалисты говорят, что в этом году погода была очень благоприятной для быстрого развития гусениц и резкого нарастания их численности.

– Яйца, откладываемые мотыльками, полностью сохраняются благодаря тёплой и влажной погоде, которая устанавливается днём и ночью, и позже из них вылупляются гусеницы. Нашествие гусениц повторяется раз в 10-12 лет. Это естественный процесс, – добавил Елдос Кайырбеков.

Недавно специалисты Государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза обследовали Бобровский сельский округ на наличие вредителей. Согласно результатам исследования в акимат направлено предписание.

– Пастбища на территории села были проверены на наличие вредителей, и к нам пришло предписание. Одно пастбище оказалось чистым, на другом обнаружено количество, превышающее норму. Нам были предложены препараты для уничтожения этих вредителей. Однако в нашем бюджете не предусмотрены средства на приобретение таких препаратов. Тем более на этом пастбище пасётся скот, там часто летают мёдоносные пчёлы. Мы должны посоветоваться с районным акиматом о том, какие шаги нам нужно предпринять в дальнейшем, – рассказала аким Бобровского сельского округа Алия Касенбаева.

Глубоковская районная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе предложила акимату Бобровского сельского округа решить вопрос двумя способами. Первый вариант заключается в использовании агротехники, то есть в выкорчёвывании всех сорняков, а второй – в использовании сертифицированных препаратов, разрешённых к применению на территории Казахстана.

Кроме того, специалисты инспекции провели встречи с местными жителями, рассказали им об эффективных методах борьбы с вредителями и раздали необходимые инструкции.

– Луговые мотыльки откладывают свои яйца среди сорняков. Поэтому необходимо своевременно проводить мероприятия по борьбе с сорняками, – подчеркнул Елдос Кайырбеков. – Жители говорили о том, что препараты, которые они использовали, не дали никаких результатов. Здесь важно то, какой именно препарат они использовали. У него должен быть сертификат. Кроме того, у каждого препарата есть определённый способ применения, свои нормы. Препараты не следует применять в дождливый день и во время жары, нужно использовать их в прохладу, утром или вечером, а также соблюдать регламент применения пестицидов.

Если учитывать естественный процесс развития гусениц, то в течение двух-четырёх недель они превращаются в куколок, а после и в самих бабочек. Похоже, у местных жителей пока нет другого выхода, кроме как ждать, когда этот процесс завершится естественным путём.

Акерке Рагызбаева, перевод Гульжан Естаевой

Глубоковский район