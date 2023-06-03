Звенит звонок последний

В школах Усть-Каменогорска прозвенели «последние звонки».

Подошёл к концу очередной учебный год. В средней профильной школе № 45 города Усть-Каменогорска он завершился традиционным последним звонком. Поздравить с этим знаменательным событием выпускников, педагогов и учащихся пришли аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, депутаты городского маслихата, ветераны-педагоги, родители школьников.

По информации директора средней профильной школы № 45 Алии Серикбаевой, в их учебном заведении в этом учебном году количество учащихся составило 1080 человек. В школе работают 78 опытных педагогов. Среди выпускников этого года один является претендентом на знак «Алтын белгі» и семь получат аттестат с отличием.

Как отметил Жаксылык Омар, для выпускников день последнего звонка особенный, волнительный момент прощания со школой и начала нового пути.

– В этом году в нашем городе последний звонок прозвучал для 1534 выпускников, – уточнил аким города. – 32 из них – это учащиеся этой школы. Я от всей души поздравляю их с этим важным в жизни событием. Также необходимо отметить неоценимый вклад учителей.

Жаксылык Омар подчеркнул, что школа № 45 имеет необычную историю и особое место в сфере образования областного центра. Эта одна из крупнейших школ города с казахским языком обучения. Качество образования и воспитание детей здесь всегда на высоком уровне. Учащиеся школы неизменно показывают хорошие результаты в интеллектуальных состязаниях, а также в спорте. Среди них можно отметить Малику Амиргалиеву, которая успешно выступает в большом теннисе, и чемпиона РК по боксу Нурасыла Карымбека.

Для многих учеников школы № 45 и этот год стал знаменательным благодаря достижениям в учёбе, спорте и творчестве. Они принимали участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня и неоднократно становились призёрами. В рамках мероприятия состоялись награждения лучших педагогов и учащихся школы.

Ерик Абитов