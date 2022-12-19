Зрелищный волейбол

Районные соревнования по волейболу, посвящённые Году детей и Дню независимости, состоялись в средней общеобразовательной школе № 1 Аягоза.

В качестве организаторов состязаний выступили отдел образования и отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта. На торжественной церемонии открытия турнира с приветственным словом к участникам обратился руководитель отдела образования Аягозского района Нургали Азимбаев. Он поздравил юных спортсменов с предстоящим праздником и пожелал им удачи в борьбе за призовые места.

Организаторы отметили, что важна популяризация здорового образа жизни среди школьников, поэтому подобные соревнования проводятся для привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их подготовки и спортивного мастерства.

До начала игр учащиеся школы представили зрелищную постановку, подарив всем положительные эмоции и хороший настрой на игру.

Всего в соревнованиях звание лучших оспаривали 16 команд, в состав которых вошли девочки 2007-2008 годов рождения. Путём жеребьёвки команды распределены по четырём группам. После отборочных матчей в лидеры выбились юные волейболистки средней школы №1, школы-гимназии, школы-лицея и гимназии № 10.

В финальных играх команды сумели показать динамичный, увлекательный и местами напряжённый волейбол. Большую поддержку игрокам оказали болельщики. Все понимали, что имеет значение каждый розыгрыш мяча. Проигрывать никто не собирался, тем не менее, как известно, выигрывает сильнейший.

Так, заслуженное первое место заняла команда городской многопрофильной казахской школы-гимназии, одержавшая победу во всех матчах. Второе место завоевала команда казахской школы-гимназии №10. На третьей ступени пьедестала почёта – команда средней общеобразовательной школы № 1. В шаге от призового места оказалась команда школы-лицея.

Победители, призёры соревнований и лучшие игроки награждены кубками, медалями и грамотами районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта.

Кроме того, отдельной награды удостоена гордость района, член сборной по волейболу Аягозского района и области Абай, ученица десятого класса Лимара Сакенова. Недавно спортсменка участвовала в республиканских соревнованиях, прошедших в Актобе, и показала отличную игру.

Организаторы мероприятия вручили ей грамоты и подарки от отдела образования и отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта, пожелав побед в дальнейших соревнованиях.

Гульжан Естаева

Аягозский район