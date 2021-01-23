Постепенно в нашу жизнь вошло такое понятие, как матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

Сведения о ней поступают каждое утро, и в зависимости от них жители разных городов и областей уже могут предполагать – появится ли очередное постановление санитарного врача с новыми ограничениями или нет.

В этом смысле наша столица – скорее антипример: город прочно вошёл в «красную» зону. И постепенно, от постановления к постановлению, теряет завоёванные когда-то с помощью

дисциплины позиции. К примеру, вновь не работают по выходным ТРЦ, не курсирует по воскресеньям общественный транспорт. Так и до локдауна недалеко. О чём, впрочем, не называя это пугающее слово, намекнула главный санитарный врач столицы.

Сархат Бейсенова отметила, что в Нур-Султане наблюдается недельный рост заболеваемости CОVІD-19. Поэтому рейды мониторинговых групп в столице будут усилены, так как рост заболеваемости санврачи связывают именно с нарушением горожанами правил социального дистанцирования и других санитарных рекомендаций.

– Если количество случаев заражения среди населения будет расти, мы будем вынуждены ввести более жёсткие ограничительные мероприятия – поэтапно или сразу. Заболеем мы или нет, зависит только от нас. Важно это помнить. Эпидемиологическая ситуация нестабильная, но если все жители будут неукоснительно соблюдать элементарные правила, как обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей, то, возможно, удастся избежать принятия более жёстких мер и стабилизировать ситуацию, – отметила главный санитарный врач столицы.

Похоже, по мнению врачей, зоны риска мы выбираем сами – своим поведением. Поэтому те регионы, которые находятся в безопасной «зелёной» зоне, в числе которых и Восточно-Казахстанская область, отсутствие жёстких ограничений заслужили.

Однако жителям нашего региона рано расслабляться, ситуация может измениться моментально. Например в Семее, который на сегодняшний день по-прежнему остаётся в «жёлтой» зоне, на домашнем карантине находятся 540 человек.

Ежедневно сотрудники городского санитарно-эпидемиологического управления совместно с эпидемиологами проводят подомовой обход семейчан, находящихся на домашнем карантине. Главная цель – проверить соблюдение карантинных мер и в очередной раз напомнить о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

– Сегодня очень важно соблюдать карантинный режим, поскольку человек на карантине, сам того не зная, может быть носителем вируса и заразить окружающих. Ежедневно проводим подомовой обход, проверяем, насколько соблюдаются карантинные меры, – говорит ведущий специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля Семея Жанар Кенескызы.

Если будут выявлены случаи несоблюдения карантина, нарушителей ждёт административный штраф.

Айгуль Биданова, Флора Левина

Нур-Султан, Семей