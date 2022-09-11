Зона повышенного внимания

Работа по ликвидации пожаров в Восточно-Казахстанской области продолжается.

Напомним, по области из-за жары было объявлено штормовое предупреждение, при этом класс пожарной опасности достигал 4 и 5 баллов. Весь личный состав сил гражданской защиты был переведён на усиленный вариант несения службы. Все свободные офицеры привлечены к работе по профилактике пожаров среди населения. Там, где пожары все-таки возникли, задействовали не только силы ДЧС ВКО, но и личный состав Национальной гвардии, сотрудников местных исполнительных органов и всю имеющуюся спецтехнику.

На востоке страны природные пожары начали фиксировать 6 сентября. В целом, с 7 по 8 сентября в ДЧС ВКО было зарегистрировано девять очагов возгорания. Три из них ликвидировали в течение суток, один участок локализован и взят на контроль, по пяти пожарам на утро 9 сентября работа по их тушению всё ещё продолжалась.

Как сообщила пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова на брифинге в РСК ВКО, наиболее тревожная обстановка сложилась в Курчумском районе, где крупный пожар возник в шести километрах от ближайшего села. Было сделано всё, чтобы распространение огня не пошло в сторону населённого пункта. Практически все очаги возгорания возникли в труднодоступных местах, работы по тушению велись в сложных условиях сильной жары и порывистого ветра.

В ДЧС ВКО и на месте всех возникших пожаров в кратчайшие сроки была организована работа оперативных штабов.

– Все службы, задействованные на тушении природных пожаров, оперативно реагируют на каждое возгорание, – отметил начальник ДЧС ВКО Дмитрий Агиенко.

В целом, в ВКО, начиная с 4 апреля, когда начался пожароопасный период, на территории зарегистрировано 62 лесных пожара на площади около трёх тыс. га и три степных пожара на площади 172 га.

Пожары полыхали не только в нашей области, в начале сентября из-за аномально жаркой и ветреной погоды в нескольких областях Казахстана также возникли крупные природные пожары, самый значительный из них – в Костанайской области, охвативший площадь 43 тыс. га. Как сообщил вице-министр ЧС РК Дмитрий Титов, уже к 15 часам 7 сентября его удалось локализовать. Сейчас начала работу специальная комиссия, которая определит причину возгорания и подсчитает причинённый ущерб лесному хозяйству и животному миру.

Трагедия в Костанайской области вновь подняла проблему довольно слабой оснащённости пожарных и спасательных служб МЧС РК. По словам Дмитрия Титова, на сегодняшний день оснащённость спецсредствами и пожарной техникой в республике составляет 69%, количество сотрудников достигает 19,5 тыс. человек, или более 90%. Кроме того, есть острая необходимость в дополнительном строительстве 121 пожарного депо.

– Чтобы поддержать службу спасения и пожаротушения, в ряде регионов до 2023 года была разработана Дорожная карта, в рамках реализации которой акиматы области за счёт средств областного бюджета приобретают пожарную спецтехнику. Это помогло пополнить количество подвижного состава на 240 единиц специализированной пожарной техники, то есть повысить оснащённость служб ЧС в регионах с 69 до 72%, – сообщил Дмитрий Титов.

Кроме того, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК также прорабатывается проект по обновлению подвижного состава пожарной техники в лесхозах и учреждениях, работающих на особо охраняемой природной территории. Планируется, что они будут приобретать спецтехнику на условиях лизинга.

В целом, в подразделениях ДЧС ВКО служат 2211 человек, имеется 452 единицы техники, из которых 224 – это пожарные автомашины. Пожарную охрану несут 48 лесных пожарных станций и 41 пожарный пост. На ликвидации пожаров работают 5 вертолетов и самолёт, а также 40 человек пожарного десанта.

Треть пожаров ликвидирована

Оперативный штаб держит на особом контроле ситуацию с пожарами в регионе.

– Ситуация с пожарами в регионе находится на постоянном контроле. На сегодня полностью ликвидированы пожары в селе Таргын Уланского района и в посёлке Каменный карьер Глубоковского района. Локализован пожар в селе Каратал Катон-Карагайского района. Пострадавших нет, населённым пунктам ничего не угрожает. Напряжённой остаётся ситуация в Курчумском районе. Шквальный ветер осложняет работу огнеборцев, сейчас на ликвидации пожара работают почти 300 человек, 2 вертолета и 34 единицы техники. Работы здесь не прекращаются и в ночное время. Огню не дали распространиться в направлении населённых пунктов. В районе Алтай работают два вертолёта, сброшено более 150 тонн воды. На борьбу с огнём брошены все силы и средства. Пожару не дали распространиться, идёт тушение очага. Я провёл переговоры с министром по ЧС, в область прибудут ещё два вертолёта для тушения пожара в труднодоступных горных местах. Ситуация полностью контролируется, на местах работают специалисты лесоуправления, ДЧС, местных исполнительных органов, задействована техника крестьянских хозяйств, – сообщил глава региона Даниал Ахметов на своей странице в Instagram.

Напомним, вчера состоялось заседание оперативного штаба под председательством акима ВКО Даниала Ахметова.

Согласно актуальным данным, пожары в сёлах Каменный карьер и Тарханка Глубоковского района полностью ликвидированы. Продолжается работа по ликвидации пожаров в Курчумском районе.

Аким области заверил, что угрозы для населения нет, эвакуация не планируется, ситуация в каждом районе находится на особом контроле.

Екатерина Гуляева, Меруерт Бахтиярова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО