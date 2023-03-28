Зона комфорта

В рамках реализации государственной программы в ВКО более пяти тысяч студентов обеспечены местами в общежитии.

В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие студенческого общежития Studdom.

Как отметили в Палате предпринимателей ВКО, ярким примером успешной реализации государственной программы строительства студенческих общежитий и частных школ стало здание, возведённое предпринимателем из Усть-Каменогорска Назым Сейтказиной. Данная программа реализуется по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодёжи».

Таким образом государство решает проблему дефицита мест в общежитиях по стране, а субъекты бизнеса получают возможность выгодно и надёжно инвестировать средства в их строительство.

Напомним, государством разработан механизм размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях. Он предполагает поэтапное возмещение инвестиционных расходов застройщику и широкое участие субъектов предпринимательства в строительстве и реконструкции студенческих общежитий. Реализация строительства осуществляется за счёт собственных средств застройщика, а размещение заказа производится после ввода объекта в эксплуатацию на ежемесячной основе в течение шести лет. Выплаты производятся за факт проживания студентов. Так, при строительстве общежития государство выплачивает 195 МРП за одно койко-место в месяц, при реконструкции здания под общежитие – 47 МРП. Программа реализуется акционерным обществом «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК.

Примером успешного участия бизнеса в данной программе стало открытие общежития Studdom, которое возведено предпринимателем Назым Сейтказиной на территории студенческого городка.

– Мы стали участниками программы строительства студенческих общежитий и частных школ, которая уже показала себя с положительной стороны за четыре года. – прокомментировала Назым Сейтказина. – Поэтому мы рекомендуем инвесторам из Восточно-Казахстанской области принять участие в данной программе, получить достойную прибыль и внести свой вклад в решение проблемы дефицита студенческих мест.

В новом здании созданы все условия для комфортного проживания. На первом этаже обустроена уютная столовая с зоной самообслуживания, действуют продуктовый магазин с большим ассортиментом товаров, парикмахерская, ногтевой сервис и Makeup, спортивный зал, типография. В каждой комнате есть санузел с душем, кухонная зона, зона для подготовки к занятиям.

Как рассказала Назым Сейтказина, все комнаты оснащены современной бытовой техникой (встроенная стеклокерамическая плита, холодильник, стиральная машина-автомат), новой удобной мебелью, мягким инвентарём и текстилем, на каждом этаже проведён беспроводной безлимитный интернет. Словом объект построен по принципу «всё включено».

Студенты, заселившиеся в общежитие в начале учебного года, выразили полное удовлетворение условиями проживания, отметив, что в общежитии всё сделано качественно.

По словам представителя Палаты предпринимателей ВКО Асета Адылхан, они продолжают оказывать активное содействие АО «Финансовый центр» в популяризации программы и вовлечении бизнес-сообщества в решение проблемы дефицита студенческих и школьных мест в нашем регионе. С начала реализации программы уже решена проблема дефицита койко-мест в студенческих общежитиях в количестве более пяти тысяч единиц.

Ерик Абитов