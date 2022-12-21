Золотые таланты

Воспитанники танцевального кружка «Айгерім» из Аягоза завоевали Гран-при международного хореографического конкурса Golden dance.

Состязание среди танцоров, организованное фестивальным движением «Штаб квартира. KZ», прошло в городском Дворце культуры в Семее. В творческом конкурсе участвовали 56 танцевальных коллективов. Среди них – аягозский танцевальный кружок «Айгерім», в котором занимаются дети военнослужащих.

Конкуренция на конкурсе была высокой. Участники выкладывались на все сто процентов, чтобы стать обладателями главного приза в своей номинации. Все детали были тщательно продуманы, должное внимание уделено подбору репертуара и сценических костюмов.

С основательной подготовкой на конкурс приехали и танцоры из Аягоза. Их старания получили достойную оценку жюри – с композицией «Стюардесса» коллектив завоевал Гран-при в номинации «Эстрадный танец». Кроме того, юные таланты отличились в номинации «Народный танец», они заняли первое место, представив на суд жюри турецкий танец.

– Наша подготовка была на высоком уровне. Дети хорошо поработали на репетициях, и вот результат упорного труда. Как же мы обрадовались, услышав новость, что будем участвовать в этом конкурсе. А потом эмоции нас просто захлестнули, когда узнали об итогах соревнований и главном призе. Мы были на седьмом небе от счастья. Могу с уверенностью сказать, что эта победа – заслуга не только моя, но и каждого родителя, – поделилась впечатлениями хореограф Айгерим Омарбеккызы.

Добавим, общий призовой фонд конкурса хореографического искусства Golden dance составил 300 тысяч тенге. Помимо денежных сертификатов обладателям Гран-при по номинациям вручили кубки. Наградой за призовые места стали специальные дипломы и памятные подарки.

Гульжан Естаева

Аягозский район