Золотые руки сельского мастера

Всякий мастеровитый человек найдёт признание и уважение общества, а уж в сельской местности ему и вовсе нет цены. Потому что такие люди, как правило, не ограничиваются одним ремеслом. Они бывают мастерами на все руки, то есть универсалами, и в своём лице являют целый спектр востребованных в глубинке услуг.

Впрочем, услуги на селе называют просто помощью. Она и выглядит таковой, ведь очень часто оказывается безвозмездно, за спасибо. Как бывает у героя этой публикации, жителя села Койтас Бакытбека Майлыканова. Кажется, нет ничего, что не подвластно его золотым рукам.

При встрече Бакытбек рассказал, что родился в Койтасе, где и проживает поныне. Считает, что жизнь его ничем особо не примечательна и схожа со многими судьбами его сверстников-односельчан. После окончания местной школы пошёл учиться на механизатора в сельское профессионально-техническое училище.

Потом последовала служба в армии, возращение в родное село. В отделении совхоза взяли работать на гусеничный трактор ДТ-74. На этой технике трудился три года. Затем сменил профессию и стал овцеводом. Были годы жизни на отгонных фермах, бессонные ночи, сезонные кампании. Всё это закончилось в девяностых годах с расформированием хозяйства.

Семья стала жить в селе, где устроиться на работу было негде, и скорых перспектив решения проблемы ждать не стоило. Вот тогда и принялся наш герой мастерить вещи, в которых нуждались его земляки. Получаться стало всё, за что брался. Делал местным крестьянам конные арбы-телеги, сани, ручные прялки для домашних хозяек. Из дерева собирал умывальники, окна и двери для дома. В селе немало техники, задействованной на сельхозработах, а значит, и сварка всегда востребована. Поэтому Бакытбек Майлыканов освоил и эту профессию.

В летний сезон, особенно когда идёт заготовка корма, у дома мастера каждое утро скапливаются тракторы, тележки, прицепные грабли, волокуши и т. д. Ни дать ни взять – картина, что в машинно-тракторной мастерской. Только мастер здесь один. Он и его сварочный аппарат работают без устали, чтобы вышедшие из строя агрегаты вновь заработали, а их хозяева не потеряли время в ожидании ремонта.

Но и на этом не заканчиваются таланты Бакытбека. Берётся он и за сантехнику, устанавливает в домах односельчан системы отопления, выкладывает из кирпича печи. Поэтому без дела не сидит в любое время года. Хотя поджимают годы и со здоровьем далеко не гладко: несколько лет назад получил вторую группу инвалидности. Но не привык сидеть без дела, да и нет другого такого мастера в Койтасе и всей округе. Поэтому, как ни крути, а человек он незаменимый, тот, кого принято называть опорой села.

Бакытбек и его супруга Маржан вырастили троих сыновей. Старшего нарекли Едилем, среднего – Есилем, а младшего – Жаиком. Вылетев из родного гнезда, они выбрали свои жизненные пути. Уроки трудолюбия и добра, полученные от родителей, никогда не забывали. Поэтому и состоялись каждый в своей профессии. Едил трудится инженером в местной лесохозяйственной организации, Есил – заместитель директора спортшколы, а Жаик работает полицейским в Риддере. Отчий дом и родное село они не забывают, часто навещают родителей.

Бек Нигметов

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Курчумский район