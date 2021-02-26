Золотые посевы

Агропромышленный комплекс по праву считается драйвером экономики области, регион занимает первое место в стране по производству молока, маслосемян подсолнечника, мёда и пантов, и второе место по производству мяса.

В ходе отчётной встречи перед населением глава региона Даниал Ахметов отметил, что в минувшем году на поддержку и развитие сельского хозяйства было направлено больше 33 млрд тенге. Объём валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 116 процентов и составил 686 млрд тенге. Было создано 5 молокоприёмных пунктов, построено 4 молочно-товарных фермы на 1050 голов и реконструировано 3 фермы на 150 голов каждая.

Даниал Ахметов подчеркнул, что вложенные в течение последних 5 лет инвестиции позволили увеличить закуп молока у населения в денежном эквиваленте в 18 раз, а в натуральном выражении в 8 раз, с 7,5 тысячи тонн до 57,2 тысячи тонн. Примечательно также, что с 2015 года загрузка мощностей молокоперерабатывающих предприятий возросла с 29 процентов до 87 процентов.

Рост объёмов животноводческой продукции, в свою очередь, стимулирует предприятия пищевой промышленности к наращиванию мощностей. Поэтому ведётся строительство двух мясоперерабатывающих предприятий мощностью 19 тысяч тонн в год. Кроме того, в эксплуатацию введено 3 откормочных площадки на 7 тысяч голов крупного рогатого скота.

– Компания ТОО «Эмиль» приступила к реализации проекта по расширению производства с 45 до 90 тысяч тонн в год. Усть-Каменогорская птицефабрика увеличивает объемы выпуска с 22 до 55 тысяч тонн готовой продукции в год, – рассказал аким ВКО.

Достигнуты неплохие показатели и в растениеводстве. По итогам прошлого года было собрано 774 тысячи тонн зерновых, 616 тысяч тонн масличных культур. Сейчас, выполняя поручение Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в соответствии с разработанной программой развития растениеводства проводится диверсификация посевов с увеличением площадей высокорентабельных культур. Так, в 2020 году посевные площади сои увеличились на 1,3 тысячи гектаров, кукурузы – на 2,2 тысячи гектаров.

Последовательно развивается направление масличных культур. По переработке растительных масел реализуется три крупных проекта. Они позволят увеличить объём переработки до 1,1 млн тонн в год.

– Сегодня на область приходится 66 процентов всего объёма выращиваемого подсолнечника в стране. В наших силах увеличить посевы масличных с 23 % до 40 % и стать лидерами по производству различных видов растительных масел. Ввод новых производств позволит увеличить объем переработки на 700 тысяч тонн маслосемян в год, – сказал аким ВКО.

В целом к 2022 году в Восточном Казахстане ожидается рост экспорта переработанной продукции агропромышленного комплекса в 4 раза, что принесёт стране дополнительные валютные поступления.