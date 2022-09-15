«Золотой» стандарт лечения

Врачи из Восточного Казахстана осваивают новые методы лечения онкологии.

Мастер-класс по внедрению в клиническую практику новейших методик облучения на аппарате Versa HD (Elekta) для восточноказахстанских специалистов в течение нескольких дней проводила радиационный онколог и медицинский физик Учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр» (Республика Беларусь) Елена Зверева.

Как сообщили в пресс-службе ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии, в рамках мастер-класса было пролечено девять пациентов по методике лучевой терапии с модуляцией интенсивности.

– Эти методы используют пространственное 3D-сканирование тела для направления к опухоли пучков излучения под разными углами, – поясняет руководитель отдела медицинской физики ВКО МЦОиХ Гаухар Андыбаева. – При каждом из этих углов интенсивность излучения варьируется (модулируется) и форма пучка подстраивается под форму опухоли.

Медик отмечает, что использование метода IMRT/VMAT позволяет значительно снизить дозовую нагрузку на критические органы, уменьшить риск постлучевых осложнений и оптимизировать лучевую терапию в конкретной клинической ситуации – то есть свести к минимуму воздействие на окружающие здоровые ткани.

– На сегодняшний день эта технология является «золотым» стандартом лечения в развитых странах при опухолях головы, шеи, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза. Кроме того, ротационная методика лучевой терапии с модуляцией интенсивности пучка (VMAT) позволит значительно сократить время сеанса облучения в два-три раза, что увеличит пропускную способность оборудования. Благодаря этому мастер-классу медики нашего онкоцентра получили новые знания, что в дальнейшем улучшит качество получаемой пациентами специализированной медпомощи, – отметила Гаухар Андыбаева.

К слову, врачи онкоцентра до конца этого года планируют внедрить освоенную методику в лечение ускользающих «мишеней», таких как опухоли в лёгком и рак молочной железы, что чрезвычайно актуально для региона.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ