«Золотой мост» между обществом и властью

Положительные примеры участия НПО в развитии общества и перспективы взаимодействия с госорганами обсудили участники регионального Гражданского форума «Сильные регионы – сильная страна. Гражданский сектор – в интересах людей».

Гражданское общество – не эфемерная цель, а реальный инструмент взаимодействия общества с государством. Свидетельством тому являются результаты деятельности первого в Казахстане общественного движения «Невада – Семей», которое, к слову, возникло именно на востоке страны. Тогда, более 30 лет назад активисты смогли добиться отказа от ядерного оружия, чем изменили судьбы и жизни миллионов людей во всём мире.

– Восточноказахстанские НПО всегда были лидерами в своём деле. И сегодня есть уверенность, что совместными усилиями, в диалоге с властью удастся реализовать множество проектов, которые окажут положительное влияние на жизнь казахстанцев – это касается экологии, образования, здравоохранения и прочего, – отметила президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.

По её словам, в последние три года наблюдается рывок в развитии НПО. Это связано с тем, что Глава государства в каждом своём выступлении говорит о необходимости опираться на потенциал гражданского общества, подчёркивая именно полноценное равное партнёрство сторон.

Так, в Восточном Казахстане зарегистрировано 605 неправительственных организаций, в том числе 158 фондов, 420 общественных организаций, 27 ассоциаций юридических лиц. Действует 12 общественных советов, состав которых на 60% представлен гражданским сектором. При областном общественном Совете действует восемь экспертных комиссий со стопроцентным участием НПО.

– Все мы заинтересованы в поступательном развитии нашего общества. Поэтому я считаю, что мы должны работать вместе, – сказал аким ВКО Ермек Кошербаев. – Сектор неправительственных организаций является основным механизмом взаимодействия с институтами гражданского общества в целом. Как отметил Президент страны в своём Послании, только путём постоянного диалога можно построить гармоничное общество. Именно диалог – цивилизованная форма общения и определённый уровень политической культуры, над которым мы вместе с вами должны работать.

Участники мероприятия говорили о необходимости переосмысления деятельности и состава общественных советов, выделении финансирования на развитие НПО, а также об изменениях в законодательстве в сфере общественных организаций.

– Сейчас принимается масса законопроектов. В прошлом году приняты изменения в Закон о волонтёрской деятельности. Сейчас в Сенате рассматривается законопроект об общественном контроле, в Мажилис внесён законопроект об общественных объединениях. Свыше 30 рабочих групп побывали в регионах, их замечания и предложения были учтены. «Золотым мостом» между гражданами и властью должен быть именно гражданский сектор, – озвучил мнение заместитель министра культуры и информации РК Данияр Кадиров.

В завершение встречи самым ярким представителям НПО Восточного Казахстана вручили благодарственные письма.

Меруерт Бахтиярова