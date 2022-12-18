«Золотой» бренд Востока

В нашей области аграрии всегда выращивают много подсолнечника, обеспечивая при этом подсолнечным маслом свой и другие регионы страны. Как в этом году обстоят дела со сбором и переработкой такой нужной сельскохозяйственной культуры?

Татьяна Карасёва, Шемонаихинский район

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, который недавно в рамках рабочей поездки посетил нашу область, ВКО занимает первое место по размеру посевных площадей подсолнуха в стране.

Наличие в регионе достаточной сырьевой базы способствовало строительству крупнейшего в Казахстане маслоэкстракционного завода.

Таким образом, завод по переработке маслосемян и производству растительного масла в ВКО сможет обеспечить не только регионы страны маслом, а также экспортировать его в другие страны.

По информации Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, первый вице-министр также проинформировал, что для стабилизации цен на основные продукты питания в Восточно-Казахстанской области с супермаркетами, магазинами у дома, производителями подписаны 846 меморандумов по непревышению торговой надбавки в 10% на социальные продукты. Также на постоянной основе в

регионе проводятся сельскохозяйственные ярмарки – уже состоялось более 600 ярмарок, где реализована продукция на сумму 2,7 млрд тенге. В области действуют 30 социальных магазинов и 417 социальных уголков, где основные социально значимые продовольственные товары реализуются с применением минимальной торговой надбавки.