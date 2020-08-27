Золотой стандарт

В районе Алтай впервые провели уникальные операции на сердце. Это стало возможным благодаря появлению на базе межрайонной больницы кардиологического центра.

Неоднократно уже на разных площадках обсуждался главный принцип развития медицины Восточного Казахстана – переориентация от догоняющего к опережающему развитию и выход на международный уровень. Колоссальные усилия медиков в период пандемии коронавируса не только не отменили этот тезис, но придали ему ещё больший вес. Особенно актуально и остро эта тема звучит в районах, позволяя обеспечить равный доступ к высококачественной и технологичной медицине для всех жителей области.

Так, 1 июля на базе межрайонной больницы района Алтай открылся кардиологический центр, который позволит значительно снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы и сохранить тот самый «золотой час», который порой теряли при транспортировке больного в кардиологическое отделение областного центра.

Уже есть первые результаты: пять человек в возрасте от 37 до 65 лет прошли процедуру коронарографии, которая позволила абсолютно точно определить характер, локализацию и место сужения сосудов, питающих сердце. Этот метод исследования позволяет подобрать пациенту подходящее лечение. К слову, благодаря тому, что кардиоцентр оснащён оборудованием, соответствующим мировым стандартам, процедура коронарографии проходит в максимально комфортных для пациента условиях.

По-настоящему уникальным явлением для жителей районного центра стали операции по установке стента в коронарный сосуд. Это вмешательство позволяет людям вернуться к полноценному образу жизни, забыв о мучительных болях в области

сердца.

– У нас сегодня особенно радостный день – прошли успешные операции, – отметил главный врач межрайонной больницы района Алтай Владимир Коробкин. – Сейчас пациенты находятся под наблюдением, отмечается заметное улучшение самочувствия.

Отметим, что все операции проводил кардиохирург из Усть-Каменогорска Куатжан Абишов, а ассистировали ему местные врачи и операционные сёстры, которые обучились работе на новом оборудовании. Также с областной больницей заключён договор о направлении специалистов для обмена опытом с предоставлением жилья и всем необходимым для работы. Параллельно началась подготовка своего медицинского персонала.

Особого внимания заслуживает тот факт, что кардиологический центр района Алтай универсальный. Его оснащение, соответствующее международным медицинским стандартам, позволяет проводить не только операции на сердце, но и удалять тромбы даже в сосудах головного мозга, подарив пациентам новое качество жизни.

Добавим, что аналогичный кардиоцентр начал свою работу в Аягозе.

Александра Исаева

Район Алтай