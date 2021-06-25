«Золотой скальпель» из Курчума

Накануне Дня медицинского работника в селе Курчум состоялось открытие мемориальной плиты в честь известного в области и стране хирурга Аскертая Туселбаева.

На церемонию открытия приехали его близкие, бывшие коллеги, друзья из Алматы и Усть-Каменогорска. Они рассказали о жизненном и профессиональном пути хирурга. Аскертай Туселбаев родился в небольшом ауле Косагаш, что на берегу Иртыша. Среднюю школу окончил в селе Чердояк. Затем поступил в Семипалатинский государственный медицинский институт. После получения диплома хирурга был направлен на работу в Тарбагатайский район.

Молодой врач с энтузиазмом принялся за работу, настойчиво постигал тонкости и секреты хирургии. Со временем он смог стать профессионалом своего дела. В его дальнейшей судьбе сыграл свою роль случай. Как-то в Тарбагатайский район из Усть-Каменогорска приехал легендарный светило медицины Бруно Рейш. Его впечатлили достигнутые молодым перспективным специалистом результаты, и он пригласил его на работу в областной центр. Началась новая глава жизни и профессиональной деятельности Аскертая Туселбаева.

Первым в Казахстане этот человек реализовал идею с поездкой в медицинский центр США 15 детей, которые нуждались в операции на сердце. Аскертай Слямович сам сопровождал группу в поездке. Все дети были успешно прооперированы американскими нейрохирургами, благополучно вернулись на родину.

А. Туселбаев, воспитанник Б. Рейша, освоил нейрохирургию и активно практиковал. В общей сложности, на его счету порядка 18 тысяч операций на сердце и других внутренних органах человека. Он является обладателем высшей для хирурга награды – «Золотого скальпеля». Кроме этого, удостаивался многих государственных наград. Однако, как и для любого подлинного хирурга с большой буквы, самой большой наградой были спасённые жизни, возвращённое здоровье людей. До последнего дня он оставался верен профессии и скончался, находясь за операционным столом.

Мемориальная плита дополнила галерею заслуженных людей Курчумского района на территории масштабного мемориального комплекса. Её установили на свои средства родные А. Туселбаева при поддержке акимата Курчумского района.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район