Золотой призёр

Восьмиклассник из посёлка Глубокое стал победителем республиканского турнира по боксу среди юношей.

Состязания, посвящённые 30-летию Независимости Республики Казахстан, проходили в Нур-Султане. В них приняли участие юные спортсмены со всей страны. Глубоковский район представлял ученик 8 класса школы имени Оралхана Бокея Ануар Жамалбеков.

За время соревнований были проведены десятки бескомпромиссных боёв, которые выявили победителей.

Ануар Жамалбеков в своей весовой категории смог показать лучшую технику и тактику ведения боя, обойти серьёзных соперников, завоевав в итоге первое место.

Как говорит сам юный спортсмен – отправляясь на республиканские соревнования, уверенно шёл за победой, изначально настроился на успешный исход боя, и всё получилось.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива А. Жамалбекова

Глубоковский район